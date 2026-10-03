صدمة للمستخدمين.. أبل تعترف بعيب في آيفون 18 برو ماكس يتطلب تغيير الهاتف

أعلنت شركة "أبل" رسميًا عن وجود خلل تقني مزعج في بعض إصدارات هاتفها الأحدث "آيفون 18 برو ماكس"، قد يدفع المستخدمين إلى استبدال أجهزتهم بالكامل للحصول على حل نهائي.

أزمة تضرب شبكة الاتصالات

وبحسب تقرير نشره موقع "بي سي ماج" التقني، تفاجأ عدد من مقتني الهاتف الرائد الجديد بمشاكل مستمرة لا تنتهي. الأزمة تركزت بشكل أساسي في الأجهزة المرتبطة بشبكة شركة الاتصالات الأمريكية "AT&T".

فقد لاحظ المستخدمون انقطاعًا متكررًا في إشارة الشبكة، مما يجعل الهاتف عاجزًا تمامًا عن إجراء المكالمات العادية أو حتى الاتصال بالإنترنت الخلوي (باقة الموبايل)، وهو أمر محبط جدًا لمشتري جهاز بهذا الثمن.

​فشل محاولات الإصلاح التقليدية

في البداية، ظن الكثيرون أن المشكلة بسيطة ويمكن تجاوزها بالطرق المعتادة. حاول المستخدمون إغلاق هواتفهم وإعادة تشغيلها، أو تفعيل وضع الطيران وإلغاءه، وحتى إعادة ضبط إعدادات الشبكة من الصفر.

لكن كل هذه المحاولات باءت بالفشل الذريع، مما دفعهم لرفع شكاوى رسمية متتالية. هذا الضغط الكبير جعل المشكلة تتصدر اهتمامات الشركة، لتضطر للتدخل العاجل وفحص الأجهزة المتضررة لكشف اللغز.

​الحل الوحيد هو التبديل

بعد سلسلة من الفحوصات، أكدت "أبل" شكاوى عملائها بالفعل، لكن المفاجأة الصادمة التي نقلها التقرير هي أن الخلل قد لا يُحل عبر تحديث "سوفت وير" سريع (إرسال ملف تحديث للنظام عبر الإنترنت كما يحدث في الأعطال البسيطة).

وأفاد الموقع التقني أن الأمر بدأ وأنه مرتبطًا بعيب مادي ملموس في المكونات الداخلية للهاتف المسؤولة عن التقاط الإشارة.

وبناءً على ذلك، أبلغت الشركة بعض عملائها أن الحل الجذري لهذه الورطة هو تسليم هاتفهم المعيب لخدمة العملاء، واستلام هاتف "آيفون 18 برو ماكس" جديد تمامًا لضمان استقرار الشبكة.