وفر أموالك.. أفضل البدائل الرخيصة والعملية لسماعات أبل AirPods Max

كشف تقرير تقني حديث عن قائمة بأفضل السماعات الرأسية المتاحة في الأسواق، والتي تمثل بدائل اقتصادية قوية لسماعات أبل "AirPods Max" الباهظة، لتقدم للمستخدمين جودة صوت ممتازة وميزات ذكية دون الحاجة لدفع 549 دولارًا.

توفير ضخم مع أداء مبهر

وبحسب ما ذكره موقع "إنجادجيت" التقني، تأتي سماعة (Anker Soundcore Space 2 Pro) على رأس القائمة كأفضل خيار اقتصادي بسعر 200 دولار فقط.

ورغم أنك ستفتقد بعض الميزات الحصرية المخصصة للربط المباشر بأجهزة أبل، إلا أنك ستحصل على أزرار تحكم حقيقية ومريحة لليد، وبطارية تدوم 30 ساعة كاملة، إلى جانب تقنية "الاقتران المتعدد" التي تتيح لك توصيل السماعة بجهازين في نفس الوقت، كالموبايل واللاب توب، لتنقل بينهما بسهولة.

الهدوء التام وعزل الضوضاء

أما إذا كنت تبحث عن أفضل عزل للأصوات المزعجة، فقد رشح التقرير سماعات (Bose QuietComfort) من الجيل الثاني.

توفر لك هذه السماعة حوالي 200 دولار مقارنة بسعر سماعات أبل، وتقدم تقنيات متطورة تجعلك تشعر وكأن الصوت يحيط بك من كل اتجاه بطريقة سينمائية، مع قدرة فائقة على كتم ضجيج الشارع أو المواصلات من حولك تمامًا لتستمتع بالهدوء.

الرفيق المثالي للرياضيين

ولعشاق الجيم والرياضة، نصح الخبراء بالابتعاد عن سماعات أبل لأن وسائدها القماشية لا تتحمل العرق الكثيف، ورشحوا بدلًا منها سماعة (Beats 360).

تتفوق هذه السماعة ببطارية تدوم 12 ساعة أكثر من أبل، وتتميز بإمكانية فك وتغيير الوسائد الملامسة للأذن والرأس بسهولة لتنظيفها بعد التمرين، فضلًا عن تقديم إيقاعات صوتية قوية تمنحك الحماس أثناء الحركة.

بطارية خرافية بميزانية محدودة

ولمن يبحث عن سماعة ممتازة بسعر أقل من 100 دولار، برزت سماعة (Audio-Technica ATH-M20xBT).

فرغم أنها لا تتضمن خاصية "العزل النشط للضوضاء" (وهي التقنية التي تستخدم ميكروفونات السماعة لمعاكسة وإلغاء الصوت الخارجي)، إلا أنها تعوض ذلك بوزنها الخفيف المريح، وصوتها النقي الدافئ، وبطارية جبارة تصمد حتى 60 ساعة من التشغيل المتواصل.