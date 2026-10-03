محلل سياسي: التعزيزات الأمريكية في المنطقة ترفع مخاطر مواجهة ممتدة مع إيران

حذر محمد زامير أسدي، المحلل السياسي، من أن التطورات العسكرية المتسارعة في منطقة الشرق الأوسط قد تنذر بمواجهة ممتدة، في ظل التحركات الأمريكية الأخيرة وتعزيز وجودها العسكري بالمنطقة، مؤكدًا أن هذه التطورات تفرض تحديات جديدة على أمن واستقرار الإقليم.

قوات عسكرية كبيرة منتشرة في الشرق الأوسط

وقال أسدي، خلال مداخلة مع الإعلامية هاجر جلال على قناة القاهرة الإخبارية، إن الولايات المتحدة لديها بالفعل قوات عسكرية كبيرة منتشرة في الشرق الأوسط، إلا أن إرسال تعزيزات إضافية، من بينها حاملة طائرات ونحو 6 آلاف جندي، يعكس استعدادًا للتعامل مع احتمالات تصعيد جديدة في مواجهة إيران.

وأوضح أن التحرك العسكري الأمريكي يحمل في أحد أبعاده هدفًا يتعلق بتعزيز الردع تجاه طهران، مشيرًا إلى أن الاهتمام ينصب حاليًا على القوات الموجودة في المنطقة والاستعدادات المرتبطة بها، في ظل حالة التوتر المتصاعدة.

حساسية الأوضاع في الشرق الأوسط

وأضاف المحلل السياسي أن حساسية الأوضاع في الشرق الأوسط تجعل احتمالات الخطأ في الحسابات قائمة، وهو ما قد يؤدي، في حال حدوثه، إلى انتقال التصعيد إلى مواجهة أكثر حدة واتساعًا.

وأشار أسدي إلى أن المجتمع الدولي لا يزال يبحث عن مخرج للأزمة، رغم المؤشرات التي تعكس استمرار حالة التوتر، لافتًا إلى الأهمية الاستراتيجية لمنطقة الشرق الأوسط بالنسبة لحركة التجارة العالمية، خاصة مع ارتباطها بممرات مائية حيوية مثل مضيقي هرمز وباب المندب.

أطراف المواجهة المحتملة

وأكد أن تداعيات أي تصعيد لن تقتصر على أطراف المواجهة المحتملة، وإنما قد تمتد إلى دول المنطقة التي تسعى إلى تجنب الدخول بشكل مباشر في أي صراع، خاصة في ظل التأثير المباشر لأمن المنطقة على حركة التجارة الدولية وأمن الممرات البحرية.