إيران: هجوم يستهدف ناقلة نفط مغادرة من سلطنة عُمان في مضيق هرمز

أفادت وكالة «فارس» الإيرانية بسماع دوي انفجار في منطقة مضيق هرمز، مشيرة إلى ورود تقارير عن تعرض سفينة تجارية لهجوم أثناء إبحارها من سلطنة عُمان.

وذكرت الوكالة، نقلًا عن مصادر إخبارية، أن الحادث استهدف ناقلة نفط، في واقعة وصفها التقرير بأنها ثاني انفجار يستهدف ناقلة نفط في مضيق هرمز.

ولم تتضح حتى الآن طبيعة الهجوم أو الجهة المسؤولة عنه، كما لم ترد تفاصيل رسمية بشأن حجم الأضرار أو وقوع إصابات بين أفراد طاقم السفينة.

ويُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط عالميًا، ما يجعل أي حادث أمني في المنطقة موضع متابعة دولية واسعة.