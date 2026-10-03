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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مقتل خبير صواريخ حوثي وتدمير منصتي إطلاق في صنعاء

عملية هجومية استهدفت مواقع تابعة لميليشيا الحوثي في العاصمة اليمنية صنعاء
عملية هجومية استهدفت مواقع تابعة لميليشيا الحوثي في العاصمة اليمنية صنعاء
القسم الخارجي

 

أفادت مصادر لقناة «العربية» بمقتل ربيع جلال أبو تراب، الذي وصفته بأنه خبير في إطلاق الصواريخ، خلال عملية هجومية استهدفت مواقع تابعة لميليشيا الحوثي في العاصمة اليمنية صنعاء.

وأضافت المصادر أن غارات نفذها الطيران الحربي اليمني استهدفت مواقع عسكرية في جبل نقم، شرقي صنعاء، وأسفرت عن تدمير منصتين مخصصتين لإطلاق الصواريخ الباليستية، في أحدث العمليات التي تستهدف القدرات الصاروخية للحوثيين.

وبحسب المعلومات التي نقلتها «العربية»، فإن العملية أسفرت أيضًا عن مقتل أبو تراب، الذي جرى وصفه بأنه من الخبراء العاملين في مجال إطلاق الصواريخ، دون أن تتوافر حتى الآن تفاصيل مستقلة حول موقعه التنظيمي أو طبيعة المهام التي كان يتولاها داخل جماعة الحوثي.

وتأتي هذه الضربة في وقت تشهد فيه عدة جبهات يمنية تصعيدًا عسكريًا، مع استمرار القوات الحكومية اليمنية في تنفيذ عمليات ضد مواقع وتحركات الحوثيين، خصوصًا في محاور تعز ومأرب والجوف والبيضاء ولحج.

ونقلت صحيفة «عاجل» السعودية عن مصادر «الحدث» تأكيد المعلومات ذاتها بشأن مقتل ربيع جلال أبو تراب وتدمير منصتي إطلاق صواريخ باليستية في جبل نقم، مشيرة إلى أن العملية جاءت ضمن هجمات استهدفت قدرات عسكرية للحوثيين.

وتشير المعطيات المتاحة إلى أن استهداف جبل نقم يرتبط بمحاولات تقليص قدرات الحوثيين على إطلاق الصواريخ، في ظل استمرار التوتر العسكري داخل اليمن. كما أفادت مصادر «الحدث» بأن القوات المسلحة اليمنية نفذت خلال الفترة الأخيرة عمليات ضد مواقع وتحركات وقدرات عسكرية حوثية في عدد من المحافظات.

ولم تتوافر، حتى وقت إعداد التقرير، معلومات مستقلة من مصادر دولية تؤكد بصورة منفصلة مقتل أبو تراب أو تحدد طبيعة الأضرار التي لحقت بالمنصتين، فيما تبقى المعلومات المتداولة بشأن تفاصيل العملية منسوبة إلى المصادر التي نقلتها.

ويأتي ذلك في سياق أوسع من العمليات العسكرية المتبادلة في اليمن، وسط استمرار استهداف المواقع العسكرية ومخازن الأسلحة ومنصات إطلاق الصواريخ التابعة للحوثيين.

ربيع جلال أبو تراب إطلاق الصواريخ صنعاء العاصمة اليمنية ميليشيا الحوثي الطيران الحربي اليمني

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