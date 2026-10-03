شهامة وجدعنة.. شباب يتسابقون لإنقاذ ركاب سيارة انقلبت على الطريق

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق موقفًا إنسانيًا لعدد من الشباب المصريين، بعدما سارعوا إلى مساعدة ركاب سيارة تعرضت للانقلاب على أحد جوانبها، في محاولة لإنقاذ من بداخلها وإخراجهم من السيارة.

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شباب يتجمعون حول السيارة لإنقاذ ركابها

وأظهر الفيديو مجموعة من الشباب وهم يتجمعون حول السيارة عقب انقلابها، قبل أن يبادروا بالتدخل لمساعدة ركابها، حيث حاولوا إعادة السيارة إلى وضعها الطبيعي، تمهيدًا لإخراج من بداخلها والاطمئنان عليهم.

وظهر الشباب وهم يتعاونون لتحريك السيارة، في مشهد عكس سرعة استجابتهم للموقف وحرصهم على مساعدة الآخرين في لحظات الخطر.

تفاعل واسع مع موقف الشباب

وحظي الفيديو بتفاعل واسع من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أشادوا بموقف الشباب وسرعة تحركهم لإنقاذ ركاب السيارة، معتبرين أن المشهد يعكس صورًا من الشهامة والتعاون التي تظهر في المواقف الصعبة.

تأتي مثل هذه المواقف لتؤكد أهمية مساعدة الآخرين عند التعرض للحوادث والطوارئ، مع ضرورة توخي الحذر أثناء محاولة إنقاذ المصابين، والاستعانة بالجهات المختصة وفرق الإسعاف والدفاع المدني عند وقوع الحوادث.

ولم يتضح من خلال الفيديو المتداول مكان الواقعة أو توقيتها، كما لم تتوافر معلومات مؤكدة بشأن الحالة الصحية لركاب السيارة عقب إخراجهم منها.