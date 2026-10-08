لماذا تشعر باهتزاز هاتفك على الرغم من سكونه؟

تحدث متلازمة اهتزاز الهاتف الوهمي والمعروفة أيضًا باسم "قلق الرنين" أو الهلوسة اللمسية بسببأصبح دماغك شديد اليقظة ومهيأً لتوقع الإشعارات الرقميةمما يؤدي إلى تفسير خاطئ للأحاسيس الجسدية الطبيعية والغامضة على أنها رنين الهاتف. ويعاني ما يصل إلى 80% إلى 90% من مستخدمي الهواتف الذكية من هذه الظاهرة.

انتشار الاهتزازات الوهمية

تتباين معدلات انتشار ظاهرة "الاهتزازات الوهمية" (Phantom Vibrations) بشكل ملحوظ بين الدراسات العلمية، مما يعكس عدم وجود نسبة ثابتة للظاهرة بين مختلف الفئات المجتمعية.

وتتجلى هذه الفروق في عدة أبحاث محورية:

دراسة مستشفى "باي ستيت" (2010): أظهر استطلاع رأي نُشر في دورية «BMJ» الطبية أن 68% من الكوادر الطبية في مركز "باي ستيت" الطبي بولاية ماساتشوستس قد واجهوا هذه الظاهرة، وأفاد نحو 13% منهم بأنها تتكرر لديهم بشكل يومي.

الطبية أن 68% من الكوادر الطبية في مركز "باي ستيت" الطبي بولاية ماساتشوستس قد واجهوا هذه الظاهرة، وأفاد نحو 13% منهم بأنها تتكرر لديهم بشكل يومي. دراسة طلاب الغرب الأوسط الأمريكي (2012): كشفت دراسة نُشرت في دورية «Computers in Human Behavior» وشملت 290 طالباً جامعياً، أن 89% منهم شعروا بهذه الاهتزازات بمعدل مرّة كل أسبوعين تقريباً

كيفية تخفيف الأحاسيس

إذا أصبحت الأحاسيس الوهمية مشتتة للانتباه أو زادت من التوتر اليومي، يمكنك تغيير مستوى إحساسك الأساسي من خلال بعض التعديلات العملية:

1. إيقاف وضع الاهتزاز: إن تعطيل المحرك اللمسي تمامًا لبضعة أسابيع يزيل التحفيز المادي بالكامل، مما يسمح لجهازك العصبي بإعادة الضبط.

2. تغيّر مكان هاتفك: انقل هاتفك من جيب بنطالك إلى حقيبة، أو بدّل الجانب، لكسر حاجز التوقعات الموضعية الذي بناه عقلك.

3. تغيير أنماط اللمس: إن تغيير الإيقاع المحدد أو شدة اهتزازات الإشعارات يمنع دماغك من مطابقة ارتعاشات العضلات القياسية تلقائيًا مع مخطط الاهتزاز القديم.

