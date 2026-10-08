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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

يظهر بجوار البطارية فجأة.. ماذا يعني رمز الدرع في هواتف سامسونج؟

هاتف سامسونج
هاتف سامسونج
شيماء عبد المنعم

قد يوحي ظهور رمز الدرع بجوار مؤشر البطارية في هواتف سامسونج Galaxy بأنه مرتبط بإحدى ميزات الأمان، لكن الحقيقة أنه يتعلق بالبطارية نفسها.
 

تضم الهواتف الذكية الحديثة العديد من التقنيات المصممة لإطالة عمر البطارية، بدءا من إيقاف الشحن مؤقتا ووصولا إلى الحد من مستوى الشحن عمدا، وقد تكون بعض هذه المزايا مفعلة تلقائيا وفقا لطراز الهاتف.

وينطبق ذلك على هواتف سامسونج Galaxy التي تتضمن ميزة حماية البطارية Battery Protection، وإذا لم تكن تعرف كيفية عمل هذه الميزة، فإليك أهم ما تحتاج إلى معرفته.

ماذا يعني رمز الدرع في هاتف Galaxy؟


عندما يظهر رمز الدرع بجوار مؤشر البطارية، فهذا يعني أن ميزة حماية البطارية مفعلة وتعمل حاليا.

وعند تفعيلها، لا يسمح الهاتف للبطارية بالشحن إلى أقصى مستوى بشكل مستمر، إذ يحد من عملية الشحن وفقا للوضع الذي يختاره المستخدم.

ويرتبط ذلك بطبيعة عمل بطاريات الليثيوم-أيون المستخدمة في الهواتف الحديثة.

فالبطاريات تتعرض لإجهاد أكبر عندما تبقى عند مستويات الشحن المرتفعة لفترات طويلة، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى تسارع تراجع كفاءتها مع مرور الوقت، لذلك، فإن ترك الهاتف متصلا بالشاحن لساعات طويلة بعد وصوله إلى 100% ليس الخيار الأفضل على المدى البعيد.

لكن هذا لا يعني أن شحن الهاتف إلى 100% يسبب ضررا مباشرا للبطارية، فإذا كنت ستقضي يوما كاملا بعيدا عن الشاحن، فمن الطبيعي أن ترغب في الحصول على شحنة كاملة قبل الخروج.

ميزة حماية البطارية Battery Protection

وبشكل عام، صممت بطاريات الهواتف للعمل لسنوات، وقد لا تلاحظ تراجع أدائها خلال الأشهر الأولى من الاستخدام، لكن بعد الاحتفاظ بالهاتف نفسه لعدة سنوات، قد تصبح آثار تدهور البطارية أكثر وضوحا، ولهذا طورت شركات مثل سامسونج ميزات تهدف إلى إبطاء هذه العملية.

ما أوضاع حماية البطارية في هواتف سامسونج؟


توفر ميزة حماية البطارية عدة أوضاع مختلفة:

- الوضع الأساسي: يعد الوضع الأساسي الأقل تشددا، وهو مناسب لمعظم المستخدمين.

عند وصول البطارية إلى 100%، يتوقف الهاتف عن الشحن حتى إذا ظل متصلا بالشاحن.

عندما ينخفض مستوى البطارية إلى 95%، يستأنف الهاتف الشحن تلقائيا.

وبذلك يقلل الهاتف من بقاء البطارية عند نسبة شحن كاملة لفترات طويلة.

- الوضع الأقصى : يوفر هذا الوضع تحكما أكبر في الحد الأقصى للشحن.

يمكن للمستخدم تحديد النسبة التي يتوقف عندها الهاتف عن الشحن.

تتراوح الخيارات بين 80% و95%.

كلما اخترت نسبة أقل، زادت الحماية المحتملة للبطارية على المدى الطويل.

في المقابل، ستحصل على وقت تشغيل أقل في كل دورة شحن.

كيف تحدد الحد الأقصى لشحن البطارية؟
 

يمكن تغيير إعدادات حماية البطارية بسهولة من الهاتف:

- افتح تطبيق الإعدادات (Settings).

- انتقل إلى البطارية (Battery).

- اضغط على حماية البطارية (Battery protection).

- فعل الميزة أو عطلها حسب رغبتك.

- عند تفعيلها، اختر بين وضع Basic أو Maximum.

- عند اختيار Maximum، سيظهر شريط يسمح لك بتحديد الحد الأقصى للشحن بين 80% و95%.

وضع الحماية أثناء النوم Sleep Time Protection
 

توجد أيضا ميزة ثالثة باسم Sleep Time Protection، وهي مصممة للتعامل مع شحن الهاتف أثناء الليل.

وتتعلم الميزة عادات استخدامك للهاتف، ثم توقف الشحن عند 80% أثناء الليل، قبل أن تستأنف الشحن تلقائيا لإيصال البطارية إلى الشحن الكامل قبيل موعد استيقاظك.

هواتف سامسونج رمز الدرع بجوار البطارية مؤشر البطارية سامسونج حماية البطارية

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