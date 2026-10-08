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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

رسميًا.. أوبو تطلق وحش الفئة المتوسطة Oppo K14 Plus 5G ببطارية ضخمة ومعالج قوي

هاتف Oppo K14 Plus 5G
هاتف Oppo K14 Plus 5G
لمياء الياسين

طرحت شركة أوبو (Oppo) الرائدة في صناعة الهواتف الذكية هاتفها الأحدث Oppo K14 Plus 5G رسميًا، وذلك بعد كشف النقاب عنه أواخر سبتمبر الماضي، ليصبح متاحًا للمستخدمين الراغبين في اقتناء جهاز يجمع بين الأداء القوي والتصميم العصري.

ويأتي الهاتف الجديد ليلبي تطلعات المستخدمين المهتمين بعمر البطارية وجودة العرض؛ حيث يدعم شاشة متطورة من نوع AMOLED بمعدل تحديث عالٍ، مدعومة ببطارية ذات سعة ضخمة، ومعالج قوي من شركة "ميدياتك" (MediaTek) لضمان تجربة أداء سلسة وشبكة اتصالات بجيلها الخامس.

خيارات الذاكرة والأسعار

على الجانب الآخر، وفرت "أوبو" الهاتف الجديد بثلاثة إصدارات ومساحات تخزينية مختلفة لتناسب جميع الاحتياجات، وجاءت الأسعار على النحو التالي:
• نسخة (6 جيجابايت رام + 128 جيجابايت تخزين): بسعر نحو 310 دولارات أمريكية.
• نسخة (8 جيجابايت رام + 128 جيجابايت تخزين): بسعر نحو 341 دولارًا أمريكيًا.
• نسخة (8 جيجابايت رام + 256 جيجابايت تخزين): بسعر 35,999 نحو 372 دولارًا أمريكيًا.

تخفيضات حصرية وتسهيلات في السداد

بالتزامن مع فترة الإطلاق ومواسم التخفيضات الحالية، قدمت الشركة حزمة من الحوافز المالية للمشترين تشمل خصمًا بنكيًا حوالي 41 دولارًا أمريكيًا، وهو ما يرفع القيمة التنافسية للهاتف لتصبح أسعاره الفعلية بعد الخصم كالآتي:
• النسخة الأولى (6+128 جيجابايت): حوالي 269 دولارًا أمريكيًا).
• النسخة الثانية (8+128 جيجابايت): حوالي 300 دولار أمريكي).
• النسخة العليا (8+256 جيجابايت): حوالي 331 دولارًا أمريكيًا).
 

علاوة على ذلك، أتاحت الشركة للمستهلكين خيار تقسيط قيمة الهاتف على فترة تصل إلى ستة أشهر بدون فوائد لتسهيل عملية الشراء.

التوفر والألوان

يتوفر هاتف Oppo K14 Plus 5G بخيارين من الألوان الجذابة هما: البرتقالي والأبيض، ويمكن للعملاء اقتناء الهاتف مباشرة عبر متجر أوبو الإلكتروني الرسمي.

الهواتف الذكية عمر البطارية معالج قوي مساحات تخزينية صناعة الهواتف الذكية

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