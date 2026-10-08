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نائب رئيس شباب "الوفد": تصريحات وزير المالية الإسرائيلي تعكس جهلاً بالتاريخ وعمى عن قدرات مصر
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نائب رئيس شباب "الوفد": تصريحات وزير المالية الإسرائيلي تعكس جهلاً بالتاريخ وعمى عن قدرات مصر

سيد طه فايز، نائب رئيس شباب حزب الوفد ومسؤول الاتصال السياسي
سيد طه فايز، نائب رئيس شباب حزب الوفد ومسؤول الاتصال السياسي
معتز الخصوصي

​أدان سيد طه فايز، نائب رئيس شباب حزب الوفد ومسؤول الاتصال السياسي ، التصريحات الأخيرة الصادرة عن  بتسلئيل سموتريتش وزير المالية الإسرائيلي المتطرف والتي قال فيها إنه لن تكون هناك سيناء إذا أقدمت مصر على مهاجمة إسرائيل ، مشيرا إلى أن هذه التصريحات لا تعكس فقط  مراهقة سياسية ومحاولات رخيصة لكسب أصوات انتخابية، بل تكشف عن جهل فاضح بالتاريخ وتغييب تام للواقع العسكري والإقليمي لمصر.

وأضاف فايز، في تصريح صحفي له اليوم، أن من يجهل تاريخ المنطقة يعتقد واهماً أن جغرافيا مصر وسيادتها على أرض سيناء موضوعان للبيع أو المزايدة، مشدداً على أن التجربة التاريخية أثبتت أن سيناء مدفوع ثمنها بدماء وشرف الشهداء، ولا تملك أي قوة على وجه الأرض تغيير هذه الحقيقة أو المساس بشبر واحد من أرض الوطن.

​قدرات عسكرية وحائط صد

وأشار نائب رئيس شباب الوفد إلى أن الغرور السياسي أعمى المسؤول الإسرائيلي عن حقيقة أن القوات المسلحة المصرية، تحت قيادة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، تمتلك منظومة دفاعية وعسكرية تعد الأقوى والأحدث في المنطقة. مؤكداً أن هذه القدرات الشاملة والتجهيز القتالي العالي ليسا لمجرد الاستعراض، بل هما جدار صلب لحماية الأمن القومي المصري، ورادع مباشر لأي فكر مغامر أو متطرف.

​رفض قاطع لتهجير الأشقاء

​وشدد فايز على أن تصفية القضية الفلسطينية مجرد "وهم"، وأن محاولات الدفع بتهجير الأشقاء الفلسطينيين من غزة ونقل الأزمات إلى سيناء هي مخططات فاشلة ومرفوضة جملة وتفصيلاً. وقال: "موقف مصر ثابت لا يتزعزع: لا تهجير، ولا تصفية للقضية الفلسطينية على حساب السيادة المصرية".

​واختتم نائب رئيس شباب حزب الوفد تصريحه موجهاً رسالة للقيادات الإسرائيلية بضرورة إدراك أن لغة التهديدات الجوفاء لا تخيف دولة بحجم مصر، وأن الاستمرار في هذا الخطاب المتطرف يقوض أساسات السلام والاستقرار الإقليمي برمتها، مكملاً: “مصر حاضرة بقوتها وسيادتها، وتاريخها يسبق وجود كل من يتطاول عليها”.

سيد طه فايز نائب رئيس شباب حزب الوفد وزير المالية الإسرائيلي المتطرف سيناء إسرائيل

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