بفستان جريء..أحدث ظهور لـ ماهيتاب ابنة ماجد المصري وزوجها

شاركت ماهيتاب ابنة الفنان ماجد المصرى مجموعه من الصور عبر حسابها الرسمى على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام رفقة زوجها.



تفاصيل إطلالة ابنة ماجد المصرى..

وتألقت ابنة ماجد المصرى بإطلالة ملفتة و انيقة خطفت بها الانظار مرتدية فستانا باللون الاخضر الحمالات الانيق الذى كشف عن إناقتها و قوامها الممشوق.

وتتميز ابنة ماجد المصرى بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة على كتفيها.