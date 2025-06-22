في عيد الأب.. ابنة ماجد المصري توجه رسالة لوالدها

احتفلت ابنة الفنان ماجد المصري بعيد الأب على طريقتها الخاصة، حيث نشرت صورة تجمعها بوالدها عبر خاصية ستوري على حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.

ووجهت ابنة ماجد المصري رسالة له كتبت فيها:"عيد أب سعيد لأفضل أب في الدنيا.. بحبك يا ميجو".

الفنان ماجد المصري تفاعل سريعًا مع تهنئة ابنته، ورد عليها بكلمات بسيطة لكنها مليئة بالمشاعر، قائلًا: “انتي كل حياتي”.

وتأتي هذه التهنئة بعد أيام قليلة من احتفال ماجد المصري بزفاف ابنته الكبرى، في حفل شهد حضور واسع لنجوم الفن وأصدقاء العائلة، وسط أجواء من البهجة والفرح.

يذكر أن ماجد المصري شارك في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل “إش إش”، وشاركه البطولة عدد من النجوم، أبرزهم: مي عمر، محمد الشرنوبي، هالة صدقي، انتصار، شيماء سيف، دينا، إدوارد، علاء مرسي، وعصام السقا، وهو من إخراج محمد سامي.