نشرة الفن: حفل زفاف ابنة الفنان ماجد المصري وصلح إسماعيل الليثي وزوجته

نشر قسم الفن عدد من الأخبار خلال الساعات الماضية أبرزها:

أول صور من حفل زفاف ماهيتاب ابنة الفنان ماجد المصري

يحتفل الفنان ماجد المصري بعقد قران وزواج ابنته الكبرى ماهيتاب في أحد فنادق القاهرة بحضور الدائرة المقربة والعائلة.

مخرج مسلسل فات الميعاد: انتهينا من تصوير مشاهده قبل العرض.. والقادم أقوى| خاص

قال المخرج سعد هنداوي إنه سعيد بردود الفعل القوية على الحلقات الأولى من مسلسل "فات الميعاد" الذي انطلق عرضه منذ أيام.

وفاء عامر تتدخل للصلح بين إسماعيل الليثي وزوجته شيماء سعيد

دخلت الفنانة وفاء عامر على خط الأزمة الدائرة بين المطرب الشعبي إسماعيل الليثي وزوجته البلوجر شيماء سعيد، بهدف تهدئة الأوضاع وإعادة التوافق بين الطرفين.

طرح البرومو التشويقي لمسلسل «220 يوم» | شاهد

طرحت منصة شاهد البرومو الرسمي لمسلسل "220يوم" استعدادا لعرضه خلال شهر يونيو على تطبيق شاهد التابع لمجموعة قنوات mbc.

بسمة بوسيل تطمئن الجمهور على حالة نجلها: "لسه في مرحلة العلاج.. بس أحسن كتير"

طمأنت الفنانة المغربية بسمة بوسيل جمهورها ومحبيها على الحالة الصحية لنجلها "آدم"، مؤكدة أنه تجاوز المرحلة الحرجة، وأن حالته تشهد تحسنًا ملحوظًا، رغم استمراره في تلقي العلاج.