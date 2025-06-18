مخرج مسلسل فات الميعاد: انتهينا من تصوير مشاهده قبل العرض.. والقادم أقوى| خاص

قال المخرج سعد هنداوي إنه سعيد بردود الفعل القوية على الحلقات الأولى من مسلسل "فات الميعاد" الذي انطلق عرضه منذ أيام.



وأكد هنداوي في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، أن الأحداث المتبقية من العمل تحمل المزيد من الحماس والمفاجآت. مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من تصويره في شهر أبريل الماضي.

وكشف المخرج سعد هنداوي عن عدد حلقات مسلسل فات الميعاد التي تمتد إلى 30 حلقة تحمل في طياتها تفاصيل مختلفة.

في الحلقة الخامسة من مسلسل فات الميعاد حاولت بسمة التي تقوم بدورها أسماء أبو اليزيد التعايش مع زوجها وأسرته في ظل استمرار حملها لكن الأمور خرجت عن السيطرة.

علمت بسمة أن أزمة الأموال تم حلها بعدما سدد شقيق مسعد وصل الأمانة دون علمها وواجهته ووالدته بالأمر.

انفعل مسعد على زوجته التي طالبته برد أموالها أمام والدته وصفعها بالقلم ولكنها لأول مرة منذ بداية الأحداث ترد له الصفعة وسط ذهول من الجميع.

وكانت النتيجة أن حاول مسعد قتل زوجته وسط انفعاله لتسقط مغشيا عليها في نهاية الحلقة دون إيضاح مصيرها ومصير حملها.

مسلسل فات الميعاد من بطولة عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي ، محمود البزاوي، محمد علي رزق ، هاجر عفيفي ، محمد أبو داود، أحمد صفوت ، فدوي عابد ، والمسلسل من تأليف عاطف ناشد وإخراج سعد هنداوي.

يذكر أن هذا التعاون الثاني بين أحمد مجدي وأسماء أبو اليزيد بعد مشاركتهما معا فى مسلسل “الآنسة فرح” الذى عرض على مدار 5 سنوات متتالية وحقق نجاحا كبيرا.