أول صور من حفل زفاف ماهيتاب ابنة الفنان ماجد المصري

يحتفل الفنان ماجد المصري بعقد قران وزواج ابنته الكبرى ماهيتاب في أحد فنادق القاهرة بحضور الدائرة المقربة والعائلة.

وحرص أصدقاء العريس أحمد نصار على الاحتفاء به قبل حفل الليلة، فيما شارك منذ ساعات مجموعة صور مع عروسه مودعا العزوبية.

تحدث الفنان ماجد المصري مؤخّرًا عن ابنته الكبرى ماهيتاب، مؤكّدًا أنها تخطّت تجربة صحية صعبة في طفولتها بسبب عيب خلقي بالقلب (القناة الشريانية السالكة – PDA)، والتي تطلّب تدخّلًا جراحيًّا بعد أن صرف كل ما يملك كي يعود الدم إلى المخ، وشكر الطبيب الذي رفض الأجر واعتبر العملية “هدية”.

كما كشف ماجد المصري أنه كان داعمًا لقرارها في ارتداء الحجاب في سن المراهقة، لكنه اختار منحها حرية التجربة حتى تختار باقتناع؛ واليوم هي “في طريقها” إلى العودة إليه مجددًا بعد نضوج داخلي.