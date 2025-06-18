طرح البرومو التشويقي لمسلسل «220 يوم» | شاهد

طرحت منصة شاهد البرومو الرسمي لمسلسل "220يوم" استعدادا لعرضه خلال شهر يونيو على تطبيق شاهد التابع لمجموعة قنوات mbc.



وظهرت صبا على البوستر الرسمي لمسلسل 220 يوم، وهي تغفو بسلام، بينما يرقد زوجها (كريم فهمي) ويظهر على وجهه تحمل ملامح الأرق والانكسار، ما يعكس التناقض بين حالة اطمئنان صبا وعمق التوتر والصراع الداخلي الذي يعيشه الزوج.

مسلسل 220 يوم دراما نفسية عاطفية مشوّقة، حيث تدور الأحداث في إطار درامي رومانسي حول الزوجين "مريم" و"أحمد"، اللذان تجمعهما في البداية، علاقة مستقرة ومليئة بالحب، إلا أن اختباراً مفاجئاً يقلب حياتهما رأساً على عقب، ويضع أحلامهما ومصيرهما على المحك، حيث يجد كل منهما نفسه أمام خيارات لم يكن مستعداً لها.

مسلسل 220 يوم إخراج كريم العدل، ومن تأليف محمود زهران، وسيناريو وحوار سمر بهجت ونادين نادر، وبطولة صبا مبارك، كريم فهمي، حنان سليمان، عايدة رياض، علي الطيب، لينا صوفيا وميرا دياب.



وعلى المستوى السينمائي، تعد أحدث أعمال صبا مبارك الفيلم الحربي السرب للمخرج أحمد نادر جلال، وتأليف عمر عبد الحليم. وشاركت صبا في بطولته مع مجموعة كبيرة من النجوم، من بينهم أحمد السقا، شريف منير، حسين فهمي، محمد ممدوح، آسر ياسين، محمد فراج، أحمد حاتم، وغيرهم.

سبقه فيلم أنف وثلاث عيون المستوحى من رواية الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، من إخراج أمير رمسيس وتأليف وائل حمدي، وشارك في بطولته أيضاً ظافر العابدين وسلمى ضيف.