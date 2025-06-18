منة فضالي بإطلالة جذابة في أحدث ظهور لها

رصدت عدسة صدي البلد صور للفنانة منة فضالي أثناء تكريمها في مهرجان International fashion awards

ظهرت منة فضالي بإطلالة جذابة بفستان بنفسجي لامع أنيق و تركت شعرها مسدلا مع الاعتماد على ميك اب خفيف.



يذكر أن منة فضالي تألقت في رمضان 2025 في مسلسل سيد الناس من بطولة عمرو سعد، الهام شاهين، سلوي عثمان، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، إنجي المقدم، خالد الصاوي، منة فضالي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، أحمد فهيم، محمود قابيل، سلوى عثمان، طارق النهري، ياسين السقا، إنجي كيوان، ساندي علي، أسما سليمان، علياء صبحى والعمل من إخراج وقصة محمد سامي ومن كتابة ورشة قلم.