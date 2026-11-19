أكدت الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج «المواطن مصري» المذاع عبر قناة مودرن إم تي أي، أن الهوية الوطنية المصرية تجمع جميع المواطنين على اختلاف انتماءاتهم الدينية والاجتماعية والرياضية، مشددة على أن كل من يعيش على أرض مصر هو مواطن مصري، سواء كان غنيًا أو فقيرًا، أهلاويًا أو زملكاويًا، مسلمًا أو مسيحيًا.

وقالت فاتن عبد المعبود إن هناك مواقف تاريخية كشفت بوضوح عن قوة العلاقة بين المصريين، وأن الروابط الوطنية تتجاوز الاختلافات الدينية، مشيرة إلى ما حدث في يناير 2011، عندما قرر مواطنون مسلمون الذهاب إلى الكنائس والوقوف أمام أبوابها عقب تفجير كنيسة القديسين، تعبيرًا عن التضامن مع أشقائهم الأقباط.

وأضافت أن المشهد تكرر بصورة أخرى عندما وقف الأقباط لحماية المسلمين أثناء أداء صلاة العيد في ميدان التحرير، وهو ما يعكس وجود عامل ارتباط وطني أكبر من الاختلاف في الدين، ويؤكد أن العلاقات بين المصريين لا يمكن اختزالها في مجرد انتماءات دينية.