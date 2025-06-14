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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مي عمر تدعو لنجل تامر حسني بعد تعرضه لوعكة صحية

مي عمر
مي عمر
سارة عبد الله

وجهت الفنانة مي عمر، رسالة للفنان تامر حسني، وبسمة بوسيل بعد تعرض ابنهم أدم لوعكة صحية.

وكتبت مي عمر عبر ستوري حسابها الشخصي على انستجرام: “حبايبي تامر وبسمة ألف سلامة على ادم حبيبي ربنا يشفيه ويعافيه ويقومه بالسلامة يارب وإن شاء الله يرجع لصحته بسرعة”.

مي عمر عبر انستجرام

وحرص الفنان تامر حسني على توجيه الشكر لكل من تواصل معه للاطمئنان على نجله “آدم”، بعد خضوعه لعملية جراحية ثانية نتيجة انفجار الزائدة، وأكد أن نجله خرج من العناية المركزة عقب العملية، موجّهًا الشكر والدعاء لكل من ساندهم خلال هذه الأزمة الصحية.

وقال تامر حسني في منشور له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”:"لكل الغاليين اللي اهتموا بتعب ابني الحمدلله الوضع مستقر بعد العملية التانية وخرج من العناية المركزة بفضل الله ثم دعواتكم اللي لو عشت أشكركم عمري كله مش هوفي حقكم وربنا يتمم الشفاء على خير".

وأضاف :"دايمًا بقول على دعواتكم الكريمة لكم مثلها وأضعاف أضعافها شكرًا يا أغلى الناس ربنا يحفظكم ويحفظ ولادكم قادر يا كريم".

مي عمر تامر حسني بسمة بوسيل انستجرام

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