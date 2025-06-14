أمير كرارة وهنا الزاهد.. دوبلير مشاهير وفتاة بالسيرك بفيلم الشاطر

انتهى الفنان أمير كرارة والفنانة هنا الزاهد من تصوير فيلم “الشاطر" الذى يخوض به السباق الصيف الحالي، حيث يقوم المخرج أحمد الجندي بمونتاج العمل حاليا بعد تصوير آخر أيام العمل فى تركيا.

ويقدم أمير كرارة فى الفيلم شخصية جديدة ومختلفة وهى دوبلير مشاهير بينما تقدم هنا الزاهد شخصية فتاة تعمل فى السيرك.

أحداث فيلم الشاطر لـ أمير كرارة

تدور أحداث فيلم الشاطر فى إطار اجتماعى كوميدي وبه جانب من الأكشن أيضا وهو العمل الذى يعود به كرارة بعد فترة من الغياب عن السينما منذ آخر أعماله البعبع.

أبطال وصناع فيلم الشاطر

العمل من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي وبطولة أمير كرارة، هنا الزاهد، عادل كرم، مصطفى غريب، أحمد عصام السيد وعدد آخر من الفنانين وضيف الشرف خالد الصاوي.

وكان شارك فى فيلم البعبع اخر أعمال أمير كرارة فى السينما كل من ياسمين صبري، باسم سمرة، محمد عبد الرحمن "توتا"، محمد أنور، محمد عبد العظيم، محمد محمود، هشام الشاذلى، الطفل جان رامز وضيوف الشرف إنعام سالوسة، رحاب الجمل، ضياء عبد الخالق، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوى.

بينما يعرض حاليا للفنانة هنا الزاهد فيلم “ريستارت” مع تامر حسنى والذى ينافس فى موسم عيد الأضحي، ويشارك فى بطولته كل من باسم سمرة ومحمد ثروت وإخراج سارة وفيق.