أصابه من التعب ما يكفيه.. بسمة بوسيل تدعو لنجلها بعد تعرضه لوعكة صحية

شاركت الفنانة بسمة بوسيل، الدعاء لنجلها آدم تامر حسني بعد تعرضه لوعكة صحية.

وكتبت بسمة بوسيل عبر إنستجرام: “ربي لقد أصابه من التعب ما يكفيه وأنت أعلم بحاله اللهم أنت الشافي المعافي اللهم انثر العافية في جسده يارب خفف عنه كل ألم يشعر به اللهم اشفه شفاءا لا يغادره سقما”.

بسمة بوسيل على انستجرام

آدم تامر حسني

نُقل آدم، نجل الفنان تامر حسني والفنانة المغربية بسمة بوسيل، إلى غرفة العناية المركزة، بأحد المستشفيات، عقب خضوعه لعملية جراحية دقيقة لتعرضه لوعكة صحية.

وشاركت خديجة رحموني، والدة بسمة بوسيل، وجدة «آدم»، عبر خاصية ستوري على موقع الصور والفيديو “إنستجرام”، دعاءً مؤثرًا طالبت فيه الجمهور بالدعاء لحفيدها وتعرضه لوعكة صحية.

وكتبت والدة بسمة: "يا رب اشفِ آدم شفاءً تامًا، وأخرجه من العناية المركزة بسلام، واجعل العملية بردًا وسلامًا عليه، واكتب له عمرًا طويلًا مليئًا بالخير والسعادة".

وكان الفنان تامر حسني شكر جمهوره الذي حاول الاطمئنان على صحه "آدم" ابنه بعد تعرضه لوعكة صحية.

وكتب تامر حسني على صفحته الشخصية بموقع “إنستجرام”: "شكرا لكل الناس اللي دعوا لابني وحاولوا يتطمنوا عليه جزاكم الله كل الخير والستر والصحة انتوا وحبايبكم، ألف شكر يا أغلى الناس، ودائما الحمد لله".

تامر حسني يعلق على أنباء عودته لبسمة بوسيل

وأثار الفنان تامر حسني الجدل مؤخرا بعد ظهوره في الفيديو الدعائي لحفله الأخير، وهو يحمل وشمًا يظهر أول حرف من اسم طليقته بسمة بوسيل، مما أعاد التساؤلات حول احتمال عودتهما مجددًا.



وفي تصريحات لبرنامج ET بالعربي خلال العرض الخاص لفيلمه ريستارت، علّق تامر على تلك الأنباء قائلًا: “لا، ما رجعناش، بس دي حروف عيلتي… يعني عيلتي دي مفيش أقرب.. فكرة التاتو كانت اقتراحًا من مخرج الإعلان حتى يتماشى مع طابع الكاركترات التي تؤدي موسيقى الروك.

ورغم نفيه عودته لبسمة بوسيل، أكد تامر احترامه ومحبته لها، قائلًا:

“بسمة دي بنتي الكبيرة، ومهما حصل، ومهما الناس لعبوا في دماغها، هي بنتي، ولا يمكن أقسى عليها… هي في دمي”.

وأضاف بهدوء: “أموت نفسي ولا أزعلها.. والله العظيم بتكلم من قلبي، ربنا يخليها، وعاملة مجهود كبير جداً مع الأولاد، وإن شاء الله ربنا يوفقها بكل خطوة بتعملها.