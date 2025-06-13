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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

السقا عن عدم حضوره جنازة سليمان عيد: 26 سنة صداقة.. مقدرتش أدفن نفسي

من عزاء سليمان عيد
من عزاء سليمان عيد
شروق سلامة

عبر أحمد السقا عن حزنه العميق لرحيل صديقه المقرب الفنان سليمان عيد، مؤكدًا أن علاقتهما تجاوزت حدود الزمالة لتصل إلى مرتبة الأخوة، وأن صدمة رحيله كانت أقوى من احتماله.

وخلال تصريحاته للإعلام على هامش تقديم واجب العزاء، كشف السقا عن سبب غيابه عن حضور مراسم الدفن، قائلًا: "أعز صديق لي، سليمان عيد، رحمه الله، هو أول واحد مقدرتش أنزل أدفنه.. لما قالولي أنزل الدفنة، قلتلهم: مش هقدر، مقدرش أدفن نفسي.. ده شقيق عمري 26 سنة، ما سيبناش بعض يوم”.

وعن مشاركته في دفن أقربائه وأصدقائه سابقًا، أوضح السقا: “الدفن واجب، وفيه حاجات ربنا أراد إني أتعلمها، الموت مش شر… دي الحقيقة الوحيدة في حياتنا”.


 

واختتم حديثه بلطف معتاد منه: “أنا معروف عني الجدعنة، بس مش هقدر أدفن نفسي”.

وعند سؤاله عن نزعته الدينية، أجاب السقا بتواضع: “النزعة الدينية فطرة في كل بني آدم، سواء مسلم أو مسيحي. مش معناها إني شيخ أو مفتي، بس أنا راجل بخاف ربنا”.


 

غير من حياتي

وتابع أحمد السقا، أنه أعتبر أغنية “أبو الرجولة”، التي عرضت في مسلسل “العتاولة”، هي أحد الأغاني المقربة لي، مضيفا: أنا فنان أتقبل النقد، لأنه غير من حياتي وجعلني أتفادى العيوب.

احمد واحمد 

يُذكر أن أحمد السقا يترقب عرض فيلمه الجديد “أحمد وأحمد” في دور العرض السينمائي يوم 2 يوليو المقبل، والذي يشاركه بطولته أحمد فهمي. ويُعد هذا أول لقاء سينمائي يجمع بين النجمين بشكل مباشر، بعد عدة مشاركات سابقة كضيوف شرف في أعمال بعضهما البعض.

فيلم “أحمد وأحمد” من تأليف أحمد درويش ومحمد عبد الله سامي، وإخراج أحمد نادر جلال، وتدور أحداثه في إطار من الإثارة حول شاب يعود إلى مصر للاستقرار، ليكتشف أن عمه يقود إمبراطورية إجرامية بعد فقدانه للذاكرة في حادث غامض.


 

أحمد السقا سليمان عيد العتاولة

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