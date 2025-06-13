يارب الشفا من عندك.. أنغام تدعو لـ ملك زاهر بعد تعرضها لوعكة صحية

وجهت الفنانة أنغام، رسالة للفنانة الشابة ملك أحمد زاهر بعد تعرضها لوعكة صحية، عبر ستوري حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتبت أنغام: “حبيبتي ملك سلامتك ألف سلامة ربنا يطمنا عليكي يارب الشفا من عندك”.

ستوري أنغام على انستجرام

وكانت قد كشفت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر، عن تعرضها لوعكة صحية أدت لدخولها الي المستشفى وتلقيها العلاج.

وقالت ملك عبر خاصية الستوري على إنستجرام: «أنا عمري ما كنت بنزل غير الحاجات اللطيفة أو المواقف المضحكة أو أي حاجة إيجابية بشكل عام.. ولما كنت أحب أنزل حاجة سلبية، كنت باخدها بروح الدعابة وأنشرها على close friends وأهزر مع صحابي».

وتابعت ملك: "لكن بجد في الفترة الأخيرة لاحظت تعليقات كلها زي "مانتي عايشة ومبسوطة وإحنا مش"، أو "إيه كل اللي انتو فيه؟".. وحاسة إن الناس بقت تركز على أبسط الحاجات اللي عندي أو اللي بتسعدني، زي مثلاً إني أنزل الجيم، أخرج مع صحابي، أو أكون متألقة وأنا رايحة إيفينت معين".