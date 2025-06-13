بطل فيلم Bee Movie يلمح إلى جزء جديد.. بنسخة حية

فاجأ النجم الكوميدي جيري ساينفيلد جمهوره بإثارة الجدل حول فكرة جزء جديد حي (Live-action) من فيلمه الشهير Bee Movie، الذي صدر لأول مرة في 2007 وأصبح منذ ذلك الحين من الأفلام الكوميدية ذات الطابع “الكالت” المحبوبة على الإنترنت.

ونشر ساينفيلد عبر حسابه على إنستجرام صورة لنحلة تقف على كرة تنس، تليها ملصق الفيلم الأصلي الذي يظهر فيه “باري بي. بنسون” بنفس الوضعية، وعلق ممازحًا:

“فيلم Bee Movie، الذي صدر قبل ما يقارب 20 عامًا، يحتل الآن المرتبة الرابعة على نتفليكس… صديقي سبايك فيريستن (أحد كُتاب الفيلم) كان بيلعب تنس، وحصل ده… واضح إنها علامة.. وقت لجزء تاني حي؟”





عن الفيلم

فيلم Bee Movie من إنتاج DreamWorks وبطولة أصوات جيري ساينفيلد، رينيه زيلويغر، ماثيو برودريك، كريس روك، كاثي بيتس، وأوبرا وينفري، شهد نجاحًا جماهيريًا عند صدوره، رغم المراجعات المتفاوتة، ولا يزال يُتداول بكثافة في الميمز ومقاطع السوشيال ميديا.





ورغم أن مشروع الجزء الثاني لم يتم تأكيده رسميًا بعد، فإنها ليست المرة الأولى التي يُلمّح فيها ساينفيلد للفكرة. فقد ظهر في عروض ترويجية للفيلم الأصلي مرتديًا زي نحلة، وحتى وقف في عرض جوي في مهرجان “كان” عام 2007 في مشهد لا يُنسى.





وفي إحدى خطاباته مؤخرًا، أشار ساينفيلد ممازحًا إلى العلاقة غير التقليدية بين النحلة باري وبائعة الزهور فانيسا، قائلاً:

“لو شعرتوا ببعض الارتباك من العلاقة في الفيلم، فأنا أعتذر.. يمكن ما ظبطتها صح.



