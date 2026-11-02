قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
3 مواجهات تنتظر توتنهام ومرموش في نوفمبر.. وصحف إنجلترا تشيد بالنجم المصري
تعاون مصري وسوداني لتنفيذ مشروعات تنموية في مجال الموارد المائية
بالتنسيق بين المالية والتخطيط.. رئيس الوزراء يستعرض تصورا لترشيد الإنفاق العام
نزل 1000 جنيه… سعر الجنيه الذهب اليوم
ليبرمان يرشح آيزنكوت لرئاسة الحكومة الإسرائيلية ويدعم لابيد لرئاسة الكنيست
تقديرات إسرائيلية: حزب شاس يتجه لدعم نتنياهو في تشكيل الحكومة الجديدة
شيرين فهمي يكشف تفاصيل عملية التنصت على مكتب النائب العام هشام بركات
أمين عام جامعة الدول العربية: الحرب المقبلة في المنطقة قد تكون على المياه
روبيو: ترامب لم يحسم أمره بشأن إيران ويفضل حلا سلميا
إجازة عيد الميلاد المجيد 2027.. موعد الراحة الرسمية ومفاجأة جدول العطلات
لليوم السادس.. غطاسون متطوعون من نويبع والقاهرة يواصلون البحث عن فقيد السيول محمد علي بحيري
مديرية العمل بالشرقية تتيح 2688 فرصة عمل للشباب.. طريقة التقديم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

سفير بيرو بأبوظبي يؤكد أهمية تعزيز التعاون الثقافي مع الإمارات

سفير بيرو بأبوظبي
سفير بيرو بأبوظبي
أ ش أ

أكد سفير جمهورية بيرو لدى دولة الإمارات العربية المتحدة ألبرتو أليخاندرو فارخي أورنا أهمية تعزيز العلاقات الثقافية بين بلاده والإمارات، مشيدًا بدور مؤتمر الشارقة الدولي للناشرين في إتاحة فرص التواصل وتبادل الخبرات بين العاملين في صناعة الكتاب والنشر.

جاء ذلك خلال زيارته للدورة السادسة عشرة من مؤتمر الشارقة الدولي للناشرين، الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب في مركز إكسبو الشارقة خلال الفترة من 1 إلى 3 نوفمبر الجاري، بمشاركة 1433 ناشرًا من 126 دولة، وبحضور سعادة أحمد بن ركاض العامري، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب، الذي رحب بالسفير البيروفي.

والتقى السفير خلال الزيارة عددًا من ناشري جمهورية بيرو المشاركين في المؤتمر، واطلع على ما يوفره من فرص للتواصل المهني وتبادل الخبرات، وتأتي الزيارة بالتزامن مع استعداد بلاده للمشاركة في الدورة الخامسة والأربعين من معرض الشارقة الدولي للكتاب، التي تنطلق في 4 نوفمبر الجاري، في أول مشاركة لبيرو في فعاليات مؤتمر الشارقة الدولي للناشرين.

وقال أحمد بن ركاض العامري: «نرحب بزيارة سفير جمهورية بيرو، ونعتز بمشاركة بلاده في مؤتمر الشارقة الدولي للناشرين ومعرض الشارقة الدولي للكتاب، وما تتيحه هذه المشاركة من فرص لتعزيز التعاون الثقافي وتبادل المعرفة والخبرات بين البلدين. وفي الشارقة، نواصل العمل انطلاقًا من رؤية الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبتوجيهات الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، على توسيع علاقاتنا الثقافية مع مختلف دول العالم، وترسيخ مكانة الإمارة ملتقى للثقافات ووجهة عالمية للكتاب وصناعة النشر».

من جانبه، أعرب ألبرتو أليخاندرو فارخي أورنا عن سعادته بزيارة مؤتمر الشارقة الدولي للناشرين ومشاركة بلاده في معرض الشارقة الدولي للكتاب، قائلًا: «يسعدني أن أزور هذا المؤتمر، وأن تشارك بيرو في معرض الشارقة الدولي للكتاب، الذي يمثل تجمعًا ثقافيًا مهمًا يتيح لنا فرصة قيّمة للتعريف بإرثنا الأدبي الغني وتعزيز العلاقات الثقافية مع دولة الإمارات العربية المتحدة. ونحن سعداء بمشاركتنا هذا العام بجناح خاص وممثلين عن قطاع النشر، ونأمل أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز الحضور البيروفي وتوسيع نطاقه خلال الدورات المقبلة من هذا المعرض المرموق».

سفير جمهورية بيرو دولة الإمارات العربية ألبرتو أليخاندرو فارخي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إنترنت

مش هتجدد مرتين في الشهر.. مضاعفة باقة إنترنت أرضي بنفس السعر بأمر الحكومة

اليابان - أرشيفية

اليابان تحث مواطنيها على تخزين الغذاء والمياه والاستعداد للإخلاء

البنزين

الحكومة تفاجئ المواطنين.. أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر

الدواجن

الفراخ رايحة على فين.. ارتفاع جديد في أسعار الدواجن

حسام الزناتى

انتهى من تشكيل فريق العمل.. لماذا تأخر الزمالك في إعلان تعيين حسام الزناتي؟

دعاء سيدنا يونس لتفريج الهموم

دعاء تفريج الهموم والكرب مع أذان الفجر.. ردد دعاء سيدنا يونس لتيسير الأمور وزوال الضيق

أرشيفية

مقذوفان يستهدفان ناقلة نفط قرب السعودية.. وهيئة بريطانية تكشف تفاصيل الحادث

البيت الأبيض

البيت الأبيض يستعد لهزيمة الجمهوريين.. ترامب يستعد لحكم أمريكا بسلاح الصلاحيات التنفيذية

ترشيحاتنا

هاني سويلم وزير الموارد المائية والري

هاني سويلم: 98% من موارد مصر المائية تأتي من خارج الحدود

جانب من الحدث

وزيرة الإسكان تبحث مع السفير النمساوي بالقاهرة ورؤساء الشركات النمساوية تعزيز التعاون المشترك

الدكتور إسلام عزام رئيس هيئة الرقابة المالية

الرقابة المالية: رحلة قيد بنك القاهرة تعكس أعلى مستويات التنسيق والتكامل المؤسسي

بالصور

أزهر الإسكندرية يعلن الفائزين في بطولة تنس الطاولة للابتدائية والثانوية

أزهر الإسكندرية
أزهر الإسكندرية
أزهر الإسكندرية

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يحتفي بمكرمي الدورة الـ11

مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي
مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي
مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 2 نوفمبر 2026 في مدن ومحافظات مصر

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ميار عثمان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الزمن الطيب وناسه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من رفع الفائدة إلى تحفيز الاستثمار.. كيف يتحول الاستقرار النقدي إلى فرصة للنمو؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثالث والثلاثون.. حصاد التجارب وبداية الانطلاق

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الاستثمار.. إعادة صياغة

المزيد