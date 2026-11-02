سفير بيرو بأبوظبي يؤكد أهمية تعزيز التعاون الثقافي مع الإمارات

أكد سفير جمهورية بيرو لدى دولة الإمارات العربية المتحدة ألبرتو أليخاندرو فارخي أورنا أهمية تعزيز العلاقات الثقافية بين بلاده والإمارات، مشيدًا بدور مؤتمر الشارقة الدولي للناشرين في إتاحة فرص التواصل وتبادل الخبرات بين العاملين في صناعة الكتاب والنشر.

جاء ذلك خلال زيارته للدورة السادسة عشرة من مؤتمر الشارقة الدولي للناشرين، الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب في مركز إكسبو الشارقة خلال الفترة من 1 إلى 3 نوفمبر الجاري، بمشاركة 1433 ناشرًا من 126 دولة، وبحضور سعادة أحمد بن ركاض العامري، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب، الذي رحب بالسفير البيروفي.

والتقى السفير خلال الزيارة عددًا من ناشري جمهورية بيرو المشاركين في المؤتمر، واطلع على ما يوفره من فرص للتواصل المهني وتبادل الخبرات، وتأتي الزيارة بالتزامن مع استعداد بلاده للمشاركة في الدورة الخامسة والأربعين من معرض الشارقة الدولي للكتاب، التي تنطلق في 4 نوفمبر الجاري، في أول مشاركة لبيرو في فعاليات مؤتمر الشارقة الدولي للناشرين.

وقال أحمد بن ركاض العامري: «نرحب بزيارة سفير جمهورية بيرو، ونعتز بمشاركة بلاده في مؤتمر الشارقة الدولي للناشرين ومعرض الشارقة الدولي للكتاب، وما تتيحه هذه المشاركة من فرص لتعزيز التعاون الثقافي وتبادل المعرفة والخبرات بين البلدين. وفي الشارقة، نواصل العمل انطلاقًا من رؤية الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبتوجيهات الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، على توسيع علاقاتنا الثقافية مع مختلف دول العالم، وترسيخ مكانة الإمارة ملتقى للثقافات ووجهة عالمية للكتاب وصناعة النشر».

من جانبه، أعرب ألبرتو أليخاندرو فارخي أورنا عن سعادته بزيارة مؤتمر الشارقة الدولي للناشرين ومشاركة بلاده في معرض الشارقة الدولي للكتاب، قائلًا: «يسعدني أن أزور هذا المؤتمر، وأن تشارك بيرو في معرض الشارقة الدولي للكتاب، الذي يمثل تجمعًا ثقافيًا مهمًا يتيح لنا فرصة قيّمة للتعريف بإرثنا الأدبي الغني وتعزيز العلاقات الثقافية مع دولة الإمارات العربية المتحدة. ونحن سعداء بمشاركتنا هذا العام بجناح خاص وممثلين عن قطاع النشر، ونأمل أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز الحضور البيروفي وتوسيع نطاقه خلال الدورات المقبلة من هذا المعرض المرموق».