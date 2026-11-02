قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
3 مواجهات تنتظر توتنهام ومرموش في نوفمبر.. وصحف إنجلترا تشيد بالنجم المصري
تعاون مصري وسوداني لتنفيذ مشروعات تنموية في مجال الموارد المائية
بالتنسيق بين المالية والتخطيط.. رئيس الوزراء يستعرض تصورا لترشيد الإنفاق العام
نزل 1000 جنيه… سعر الجنيه الذهب اليوم
ليبرمان يرشح آيزنكوت لرئاسة الحكومة الإسرائيلية ويدعم لابيد لرئاسة الكنيست
تقديرات إسرائيلية: حزب شاس يتجه لدعم نتنياهو في تشكيل الحكومة الجديدة
شيرين فهمي يكشف تفاصيل عملية التنصت على مكتب النائب العام هشام بركات
أمين عام جامعة الدول العربية: الحرب المقبلة في المنطقة قد تكون على المياه
روبيو: ترامب لم يحسم أمره بشأن إيران ويفضل حلا سلميا
إجازة عيد الميلاد المجيد 2027.. موعد الراحة الرسمية ومفاجأة جدول العطلات
لليوم السادس.. غطاسون متطوعون من نويبع والقاهرة يواصلون البحث عن فقيد السيول محمد علي بحيري
مديرية العمل بالشرقية تتيح 2688 فرصة عمل للشباب.. طريقة التقديم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ليبرمان: لن أشارك في حكومة مع نتنياهو تحت أي ظرف.. وأدعم "لابيد" لرئاسة الكنيست

زعيم حزب إسرائيل بيتنا أفيجدور ليبرمان
زعيم حزب إسرائيل بيتنا أفيجدور ليبرمان
خاطر عبادة

أعلن زعيم حزب إسرائيل بيتنا أفيجدور ليبرمان، اليوم الإثنين، أنه لن يعمل في حكومة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحت أي ظرف من الظروف، حتى لو كان ذلك كجزء من مقترح اتفاقية تناوب يتولى فيها ليبرمان منصب رئيس الوزراء أولاً.

وقال ليبرمان في مؤتمر صحفي: "لم يكن أحد أوضح مني في الحملة الانتخابية الأخيرة. قد ينقلب العالم رأسًا على عقب - لن أجلس مع نتنياهو، حتى لو عرض عليّ التناوب على السلطة وأن أكون أول من يتولى المنصب، فلن يحدث ذلك.. كنت واضحًا أيضًا بشأن مسألة حكومة الأقلية، ولن يحدث ذلك".

وأضاف ليبرمان، وفقا لصحيفة تايمز أوف إسرائيل، أنه منذ الانتخابات، تواصل معه قادة من الائتلاف بمقترحات غريبة للغاية"، لكنه لم يلتقِ بنتنياهو نفسه.


وأكد ليبرمان دعمه ليائير لابيد، رئيس حزب "معا" لرئاسة الكنيست، و"غادي آيزنكوت" رئيس حزب يشار لتشكيل الحكومة المقبلة، الذي حمّله مسؤولية الهزيمة التي تعرضت لها كتلة المعارضة في الانتخابات يوم الثلاثاء الماضي.
 

هرتسوغ سيبدأ المشاورات مع أصغر الأحزاب أولاً


في سياق متصل، سيبدأ الرئيس الإسرائلي إسحاق هرتسوغ المشاورات مع قادة الأحزاب الصغيرة أولاً، وفقًا لما ذكره مكتبه، "من أجل السماح بدراسة شاملة لجميع الخيارات المطروحة، قبل إجراء المشاورات مع الفصائل الكبيرة، ولتوليد تفكير إبداعي" بشأن من سيكلف بتشكيل الحكومة المقبلة.

وجاء في بيان صادر عن مكتب هيرتسوغ: "يرغب الرئيس في الاستماع إلى مواقف جميع الأطراف، ودراسة ما إذا كانت هناك توجهات أو بدائل إضافية قد تُسهم في التوصل إلى اتفاقات وتشكيل حكومة. ويستند هذا إلى إدراكه لأهمية استنفاد جميع الاحتمالات في هذا الوقت، وتوسيع نطاق الحوار، ودراسة كل مسار قد يُعزز العملية".

وسيلتقي هرتسوغ أولاً بقادة حزب الصهيونية الدينية (زيهوت) في الساعة الخامسة مساءً غدا الأربعاء، كما سيجتمع مع ممثلين عن حزبي شاس وإسرائيل بيتنا مساء الأربعاء.

وفي يوم الخميس سيواصل اجتماعاته مع أحزاب أكبر حجماً تدريجياً، إذ سيبدأ بـ "يهودية التوراة الموحدة" في الساعة 8:30 صباحًا، ثم "عوتسما يهوديت"، والديمقراطيين، و"راعام"، والقائمة المشتركة، و"ياحاد"، وسينهي اليوم باجتماع مسائي مع أكبر حزبين، حزب ياشار بزعامة غادي آيزنكوت وحزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

أفيجدور ليبرمان إسرائيل بيتنا نتنياهو لابيد الحكومة الإسرائيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إنترنت

مش هتجدد مرتين في الشهر.. مضاعفة باقة إنترنت أرضي بنفس السعر بأمر الحكومة

اليابان - أرشيفية

اليابان تحث مواطنيها على تخزين الغذاء والمياه والاستعداد للإخلاء

البنزين

الحكومة تفاجئ المواطنين.. أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر

الدواجن

الفراخ رايحة على فين.. ارتفاع جديد في أسعار الدواجن

حسام الزناتى

انتهى من تشكيل فريق العمل.. لماذا تأخر الزمالك في إعلان تعيين حسام الزناتي؟

دعاء سيدنا يونس لتفريج الهموم

دعاء تفريج الهموم والكرب مع أذان الفجر.. ردد دعاء سيدنا يونس لتيسير الأمور وزوال الضيق

أرشيفية

مقذوفان يستهدفان ناقلة نفط قرب السعودية.. وهيئة بريطانية تكشف تفاصيل الحادث

البيت الأبيض

البيت الأبيض يستعد لهزيمة الجمهوريين.. ترامب يستعد لحكم أمريكا بسلاح الصلاحيات التنفيذية

ترشيحاتنا

هاني سويلم وزير الموارد المائية والري

هاني سويلم: 98% من موارد مصر المائية تأتي من خارج الحدود

جانب من الحدث

وزيرة الإسكان تبحث مع السفير النمساوي بالقاهرة ورؤساء الشركات النمساوية تعزيز التعاون المشترك

الدكتور إسلام عزام رئيس هيئة الرقابة المالية

الرقابة المالية: رحلة قيد بنك القاهرة تعكس أعلى مستويات التنسيق والتكامل المؤسسي

بالصور

أزهر الإسكندرية يعلن الفائزين في بطولة تنس الطاولة للابتدائية والثانوية

أزهر الإسكندرية
أزهر الإسكندرية
أزهر الإسكندرية

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يحتفي بمكرمي الدورة الـ11

مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي
مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي
مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 2 نوفمبر 2026 في مدن ومحافظات مصر

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ميار عثمان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الزمن الطيب وناسه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من رفع الفائدة إلى تحفيز الاستثمار.. كيف يتحول الاستقرار النقدي إلى فرصة للنمو؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثالث والثلاثون.. حصاد التجارب وبداية الانطلاق

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الاستثمار.. إعادة صياغة

المزيد