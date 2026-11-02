ليبرمان: لن أشارك في حكومة مع نتنياهو تحت أي ظرف.. وأدعم "لابيد" لرئاسة الكنيست

أعلن زعيم حزب إسرائيل بيتنا أفيجدور ليبرمان، اليوم الإثنين، أنه لن يعمل في حكومة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحت أي ظرف من الظروف، حتى لو كان ذلك كجزء من مقترح اتفاقية تناوب يتولى فيها ليبرمان منصب رئيس الوزراء أولاً.

وقال ليبرمان في مؤتمر صحفي: "لم يكن أحد أوضح مني في الحملة الانتخابية الأخيرة. قد ينقلب العالم رأسًا على عقب - لن أجلس مع نتنياهو، حتى لو عرض عليّ التناوب على السلطة وأن أكون أول من يتولى المنصب، فلن يحدث ذلك.. كنت واضحًا أيضًا بشأن مسألة حكومة الأقلية، ولن يحدث ذلك".

وأضاف ليبرمان، وفقا لصحيفة تايمز أوف إسرائيل، أنه منذ الانتخابات، تواصل معه قادة من الائتلاف بمقترحات غريبة للغاية"، لكنه لم يلتقِ بنتنياهو نفسه.



وأكد ليبرمان دعمه ليائير لابيد، رئيس حزب "معا" لرئاسة الكنيست، و"غادي آيزنكوت" رئيس حزب يشار لتشكيل الحكومة المقبلة، الذي حمّله مسؤولية الهزيمة التي تعرضت لها كتلة المعارضة في الانتخابات يوم الثلاثاء الماضي.



هرتسوغ سيبدأ المشاورات مع أصغر الأحزاب أولاً



في سياق متصل، سيبدأ الرئيس الإسرائلي إسحاق هرتسوغ المشاورات مع قادة الأحزاب الصغيرة أولاً، وفقًا لما ذكره مكتبه، "من أجل السماح بدراسة شاملة لجميع الخيارات المطروحة، قبل إجراء المشاورات مع الفصائل الكبيرة، ولتوليد تفكير إبداعي" بشأن من سيكلف بتشكيل الحكومة المقبلة.

وجاء في بيان صادر عن مكتب هيرتسوغ: "يرغب الرئيس في الاستماع إلى مواقف جميع الأطراف، ودراسة ما إذا كانت هناك توجهات أو بدائل إضافية قد تُسهم في التوصل إلى اتفاقات وتشكيل حكومة. ويستند هذا إلى إدراكه لأهمية استنفاد جميع الاحتمالات في هذا الوقت، وتوسيع نطاق الحوار، ودراسة كل مسار قد يُعزز العملية".

وسيلتقي هرتسوغ أولاً بقادة حزب الصهيونية الدينية (زيهوت) في الساعة الخامسة مساءً غدا الأربعاء، كما سيجتمع مع ممثلين عن حزبي شاس وإسرائيل بيتنا مساء الأربعاء.

وفي يوم الخميس سيواصل اجتماعاته مع أحزاب أكبر حجماً تدريجياً، إذ سيبدأ بـ "يهودية التوراة الموحدة" في الساعة 8:30 صباحًا، ثم "عوتسما يهوديت"، والديمقراطيين، و"راعام"، والقائمة المشتركة، و"ياحاد"، وسينهي اليوم باجتماع مسائي مع أكبر حزبين، حزب ياشار بزعامة غادي آيزنكوت وحزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.