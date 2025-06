بعد 6 أشهر من استقبال مولودهما الأول.. هنري كافيل وحبيبته في ظهور نادر بإيطاليا

6/13/2025 10:00:00 AM

الجمعة 13/يونيو/2025 - 10:00 ص 6/13/2025 10:00:00 AM

خطف النجم البريطاني هنري كافيل الأضواء برفقة حبيبته المنتجة نتالي فيسوسو، في ظهور نادر لهما أول أمس الأربعاء، خلال حضورهما فعاليات مهرجان تاورمينا السينمائي بمدينة تاورمينا الإيطالية، بعد ستة أشهر فقط من استقبالهما طفلهما الأول.





وظهر الثنائي المتألق على السجادة الحمراء في لحظة أنيقة ومليئة بالدفء، حيث ارتدى كافيل (42 عامًا) بدلة توكسيدو سوداء كلاسيكية، بينما اختارت فيسوسو فستانًا برتقاليًا ناعمًا بطول الأرض، تميّز بتفاصيل أنثوية راقية.





وكانت مصادر قد أكدت لمجلة PEOPLE في يناير الماضي أن النجم الشهير وحبيبته، التي بدأت علاقتهما في عام 2021، قد رُزقا بمولودهما الأول، رغم تحفظهما على مشاركة أي تفاصيل بشأن الاسم أو تاريخ الميلاد أو جنس المولود.

ورُصدا سابقًا وهما يدفعان عربة أطفال في أستراليا، حيث كان كافيل يصوّر فيلمه المرتقب “Voltron”.





وتعود أول إطلالة علنية للثنائي إلى عام 2021 بصورة مشتركة أثناء لعب الشطرنج، قبل أن يظهرا سويًا لأول مرة على السجادة الحمراء في عرض فيلم “Enola Holmes 2” في أكتوبر 2022. وكان كافيل قد أكد خبر الحمل رسميًا في أبريل 2024، خلال العرض الأول لفيلم “The Ministry of Ungentlemanly Warfare”، معبرًا عن سعادته قائلاً:

“أنا متحمس جدًا.. ونتالي كذلك.”





يُذكر أن كافيل عاش عامًا فنيًا مزدحمًا، حيث ظهر في أفلام بارزة مثل “Deadpool & Wolverine” بدور مفاجئ، إضافة إلى بطولته لفيلمَي “Argylle” و”Ministry of Ungentlemanly Warfare”، ويستعد حاليًا للعودة للعمل مع المخرج جاي ريتشي في مشروع جديد بعنوان In the Grey