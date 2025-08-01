93.2 % للطب.. مؤشرات مهمة وأماكن شاغرة في المرحلة الثانية بتنسيق الجامعات 2025

تنسبق الجامعات 2025، يبحث العديد من الطلاب من الثانوية العامة 2025 الناجحين في الدور الأول، ولم يحالفهم الحظ وأن يكونوا في تنسيق المرحلة الأولى، عن الاماكن الشاغرة في المرحلة الثانية.

مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى 2025

وعند المقارنة الحد الادني للعام الحالي بالعام الماضي نجد ارتفاع طفيف في الحد الادني للشعبتين الادبية والعلمية، لذلك سنري ارتفاع الحد الادني للكليات عن العام الماضي .



مؤشرات تنسيق المرحلة الأولي من تنسيق الجامعات 2025

وفي هذا التقرير سوف نعرض لطلاب الثانوية العامة 2025 نتيجة تنسيق الجامعات 2025 لكلية الطب والهندسة والحاسبات وهي الكليات الاكثر بحثا خلال الفترة الماضية.



التوقعات الأولية لتنسيق الجامعات 2025 بالنسبة المئوية، وفقا لتحليل شرائح مجاميع الثانوية العامة 2025 حسب توقعات الخبير التربوي الدكتور مجدي حمزة.



تنسيق المرحلة الأولي في تنسيق الجامعات للعام الماضي 2024

كلية الطب البشري 93.17%

كلية طب الأسنان 92.68%

كلية الصيدلة 91.7%

كلية العلاج الطبيعي 92.19

كلية الهندسة 88.65%

كلية الحاسبات والمعلومات 83.41% رياضة

كلية التمريض 84.41%

كلية الألسن 84.41%

كلية الآثار 78%

كلية الإعلام 83.17%

كلية السياسة والاقتصاد 85.12%

كلية الآداب 60.85%

كلية التجارة 68.7%

توقعات باماكن شاغرة في تنسيق المرحلة الثانية 2025



توقع ايضا الدكتور مجدي حمزة بوجود أماكن شاغرة لطلاب تنسيق المرحلة الثانية علمي علوم في كلية الطب البيطري والتمريض والعلوم مستشهدا بالعام الماضى التي توفر بها عدد كبير من كليات القمة ومنها الطب البيطري والحاسبات والذكاء الاصطناعي وسياسة واقتصاد.