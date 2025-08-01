اشربيه على الريق .. منقوع بذور الشيا بالليمون سر الصحة والرشاقة في كوب واحد

في ظل ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الاهتمام بالمشروبات الطبيعية، سلطت الضوء على مشروب بسيط لكنه غني بالفوائد، وهو منقوع بذور الشيا بالليمون، الذي اعتبره الخبراء مشروبًا متكاملًا للصحة والجمال.

فوائد منقوع بذور الشيا بالليمون

ويساعد مشروب منقوع بذور الشيا بالليمون على دعم العديد من وظائف الجسم الحيوية، ويعزز الصحة العامة عند تناوله بانتظام.

وهناك العديد من فوائده منقوع بذور الشيا بالليمون الصحية، وفقا لما نشر في Healthline وMedical News Today، وتشمل ما يلي :

ـ يساعد على فقدان الوزن:

بذور الشيا تنتفخ في المعدة، مما يمنح إحساسًا بالشبع لفترة طويلة.

الليمون يساعد على تعزيز التمثيل الغذائي وحرق الدهون.

ـ يحسّن الهضم ويمنع الإمساك:

غني بالألياف القابلة للذوبان التي تنظم حركة الأمعاء.

ـ يُنقّي الجسم من السموم:

يعمل كمشروب ديتوكس طبيعي بفضل خصائص الليمون المطهّرة.

فوائد منقوع بذور الشيا بالليمون

ـ ينظّم مستوى السكر في الدم:

يقلل امتصاص الجلوكوز بعد الوجبات، ما يساعد مرضى السكري.

ـ يدعم صحة القلب:

أوميغا 3 في بذور الشيا تساهم في خفض الكوليسترول الضار.

ـ يرطّب الجسم بعمق:

مثالي في الصيف لتعويض السوائل وتحسين نشاط الدورة الدموية.

ـ يعزز نضارة البشرة:

فيتامين C يحفز إنتاج الكولاجين، ومضادات الأكسدة تحارب الشيخوخة.

فوائد منقوع بذور الشيا بالليمون

طريقة عمل منقوع بذور الشيا بالليمون

طريقة التحضير:

تُنقع ملعقة كبيرة من بذور الشيا في كوب ماء لمدة 30 دقيقة.

يُضاف عصير نصف ليمونة طازجة.

يُشرب صباحًا على الريق أو قبل الأكل بـ30 دقيقة.