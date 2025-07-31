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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أطعمة خارقة تعيد شباب البشرة.. 10مصادر طبيعية تعزز إنتاج الكولاجين

أطعمة تحفز إتتاج الكولاجين في الجسم
أطعمة تحفز إتتاج الكولاجين في الجسم
آية التيجي

يعتبر الكولاجين من البروتينات التي تساعد في تجديد خلايا الجلد والمفاصل والتصدي لعلامات الشيخوخة.

أطعمة تحفز إتتاج الكولاجين في الجسم

وهناك بعض الأطعمة الغنية بالعناصر التي تحفّز الجسم على إنتاج الكولاجين، البروتين الأساسي لنضارة البشرة وقوة الشعر والأظافر ومتانة المفاصل.

وبحسب ما جاء في موقع Cleveland Clinic وHealthline وMedical News Today، فإن هذه أبرز الأطعمة التي تدعم إنتاج الكولاجين طبيعيًا:

ـ المرق العظمي (Bone Broth):
أغنى مصدر طبيعي للكولاجين، يحتوي على الجلايسين والبرولين الضروريين لصحة البشرة والمفاصل.

ـ الأسماك الدهنية (مثل السلمون والسردين):
تحتوي على أوميغا 3، التي تحمي الكولاجين وتحفّز الجسم على إنتاجه، خاصة عند تناول الجلد والعظام.

ـ البيض:
غني بالأحماض الأمينية مثل البرولين، خاصة في الصفار، ما يجعله عنصرًا فعالًا في بناء الكولاجين.

أطعمة تحفز إتتاج الكولاجين في الجسم

ـ الحمضيات (برتقال – ليمون – جريب فروت):
غنية بفيتامين C، وهو عنصر أساسي لتحويل الأحماض الأمينية إلى كولاجين داخل الجسم.

ـ الخضروات الورقية (كالسبانخ والجرجير والكالي):
تحتوي على مضادات أكسدة قوية وفيتامينات تدعم إنتاج الكولاجين وتحميه من التلف.

ـ التوت والفراولة:
غنية بالأنثوسيانين وفيتامين C، اللذان يعملان على تثبيت الكولاجين وحمايته من الانهيار.

أطعمة تحفز إتتاج الكولاجين في الجسم

ـ المكسرات والبذور (اللوز – الشيا – الكتان):
توفر الزنك والنحاس، وهما معدنان ضروريان لتحفيز إنتاج الكولاجين داخل الجسم.

ـ الجزر والبطاطا الحلوة:
مصدر ممتاز لفيتامين A، الذي يساعد في تجديد خلايا البشرة وتعزيز إنتاج الكولاجين.

ـ الثوم:
يحتوي على الكبريت، أحد العناصر التي تُعزز تكوين الكولاجين وتمنع تكسّره.

ـ البقوليات (العدس – الحمص – الفاصوليا):
غنية بالبروتينات والمعادن التي تساهم في بناء الأنسجة الداعمة ومنها الكولاجين.

أطعمة تحفز إتتاج الكولاجين في الجسم

نصائح لتجنب تدمير الكولاجين في الجسم

ولتعزيز فعالية هذه الأطعمة، يُفضل تقليل استهلاك السكر، وتجنب التدخين، والحد من التعرض لأشعة الشمس المباشرة، لأنها عوامل تسرّع تدمير الكولاجين في الجسم.

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