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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

مش نهاية الطريق.. كيف تساعدك التغذية في علاج تكيس المبايض وتحقيق حلم الأمومة؟

كيف تساعد التغذية في علاج تكيس المبايض؟
كيف تساعد التغذية في علاج تكيس المبايض؟
آية التيجي

في وقت تزداد فيه نسب الإصابة بتكيس المبايض بين النساء، يؤكد الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية والصحة العامة، أن العلاج لم يعد يقتصر فقط على الأدوية أو التدخلات الهرمونية، بل أصبحت برامج التغذية المخصصة أداة فعّالة للتحكم في الأعراض وتحسين الخصوبة، خاصة لدى النساء اللاتي يعانين من مقاومة الإنسولين أو زيادة الوزن.

كيف تساعد التغذية في علاج تكيس المبايض؟

وقال الدكتور معتز القيعي في تصريح خاص لموقع “صدى البلد” الإخباري، إن "تكيس المبايض مش نهاية الطريق... التغيير في نظام الأكل يمكن ان يحدث فرق كبير في انتظام الهرمونات، الدورة الشهرية، والحالة النفسية، وحتى في فرص حدوث حمل طبيعي".

وتابع القيعي، أن هناك بعض الخطوات التي يجب القيام بها مع النظام الغذائي لعلاج مشكلة تكيس المبايض نهائيا، وتشمل ما يلي:

ـ تحليل شامل قبل البدء:
يشدد الدكتور القيعي على أهمية إجراء تحاليل دقيقة لمستوى الهرمونات، السكر، والدهون لتصميم خطة غذائية مناسبة لكل حالة.

ـ نظام منخفض المؤشر الجلايسيمي:
يعتمد البرنامج على تقليل الكربوهيدرات السريعة مثل الخبز الأبيض والحلويات، واستبدالها بأطعمة غنية بالألياف مثل الشوفان، البقول، والخضروات الورقية، ما يحسن حساسية الجسم للإنسولين ويقلل الالتهابات.

كيف تساعد التغذية في علاج تكيس المبايض؟

ـ تنظيم مواعيد الوجبات:
توزيع الأكل خلال اليوم بطريقة مدروسة يساعد على تقليل تخزين الدهون وتحفيز التوازن الهرموني والإباضة.

ـ إدخال عناصر داعمة للهرمونات الأنثوية:
كالزنك، أوميغا 3، فيتامين D، والماغنيسيوم، مما يساهم في تحسين أعراض مثل حب الشباب، تساقط الشعر، وزيادة نمو الشعر في أماكن غير مرغوب فيها.

كيف تساعد التغذية في علاج تكيس المبايض؟

نتائج واقعية في أشهر قليلة

وأكد “القيعي” أن النتائج ليست نظرية، موضحًا: "إحنا بنشوف تحسّن فعلي في انتظام الدورة الشهرية، واختفاء أعراض زي حب الشباب وزيادة الشعر، بل وفي حالات بتحقق حمل طبيعي خلال 3 إلى 6 شهور فقط من اتباع البرنامج الغذائي".

واختتم “القيعي” تصريحه، بالتأكيد على أن كل حالة لها خصوصيتها، والمراجعة المستمرة مع المتابعة تضمن الوصول لأفضل نتيجة دون إجهاد أو حرمان.

الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية والصحة العامة
تكيس المبايض علاج تكيس المبايض التغذية تحسين الخصوبة مقاومة الإنسولين زيادة الوزن التدخلات الهرمونية الخصوبة الأدوية

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مش نهاية الطريق.. كيف تساعدك التغذية في علاج تكيس المبايض وتحقيق حلم الأمومة؟

كيف تساعد التغذية في علاج تكيس المبايض؟
كيف تساعد التغذية في علاج تكيس المبايض؟
كيف تساعد التغذية في علاج تكيس المبايض؟

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