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مفاجأة في فنجانك .. القهوة قد تساعد مرضى السكري على التعافي بشروط
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

مفاجأة في فنجانك .. القهوة قد تساعد مرضى السكري على التعافي بشروط

فوائد تناول القهوة لمرضى السكري
فوائد تناول القهوة لمرضى السكري
آية التيجي

كشفت دراسة حديثة، أن تناول القهوة باعتدال قد يحمل فوائد غير متوقعة لمرضى السكري من النوع الثاني، لكن بشروط دقيقة لتجنب أي آثار عكسية.

فوائد تناول القهوة لمرضى السكري

وهناك العديد من فوائد تناول القهوة لمرضى السكري، ولكن يجب تناولها بالحد المسموح، وفقا لما نشر في موقع American Diabetes Association، ومن أبرزها ما يلي:

ـ تحسين حساسية الجسم للإنسولين:
أظهرت دراسات نشرتها Mayo Clinic وHarvard Health أن تناول القهوة السوداء بانتظام قد يعزز استجابة الجسم لهرمون الإنسولين، مما يساعد على التحكم في مستوى السكر بالدم.

فوائد تناول القهوة لمرضى السكري

ـ تقليل خطر الإصابة بالنوع الثاني من السكري:
تناول من 2 إلى 3 أكواب يوميًا بدون سكر قد يساهم في تقليل خطر الإصابة بالسكري بنسبة تصل إلى 30%، بحسب دراسة منشورة في مجلة Diabetologia.

ـ غنية بمضادات الأكسدة المفيدة:
تحتوي القهوة على مركبات البوليفينول، والتي تساهم في تقليل الالتهابات وتحسين وظائف الأوعية الدموية.

فوائد تناول القهوة لمرضى السكري

ولكن.. احذر هذه العوامل

تأثير الكافيين ليس موحدًا على الجميع فبحسب الجمعية الأمريكية للسكري، الكافيين قد يرفع نسبة السكر لدى بعض المرضى، لذا يُفضل مراقبة تأثيره الفردي.

فإن الإضافات تفسد الفائدة
إضافة السكر أو الكريمر أو النكهات الصناعية يحوّل القهوة من مشروب مفيد إلى خطر محتمل على استقرار السكر في الدم.

فوائد تناول القهوة لمرضى السكري

الكمية المسموح بها من القهوة لمرضى السكري

يُنصح المرضى بعدم تجاوز 2 كوب قهوة سادة يوميًا (ما يعادل 200–300 ملغ من الكافيين)، مع الحرص على أن تكون القهوة بدون سكر أو إضافات.

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مفاجأة في فنجانك .. القهوة قد تساعد مرضى السكري على التعافي بشروط

فوائد تناول القهوة لمرضى السكري
فوائد تناول القهوة لمرضى السكري
فوائد تناول القهوة لمرضى السكري

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