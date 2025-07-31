أحلى حلا للصيف بالتفاح والقرفة .. إليك طريقة عمل وصفتين مختلفتين

يعد التفاح بالقرفة من أكثر الأكلات الصحية التى يمكن تقديمها كبديل لحلوى الصيف بمكونات تساعد على تحسين المناعة كما أن مذاقها مميز.

نعرض لكم طريقة عمل وصفتين مختلفتين بالقرفة والتفاح من خلال ماجاء في موقع tuasaude

التفاح والقرفة في الفرن



مكونات

2 تفاحة

2 عود قرفة

ملعقتان كبيرتان من سكر القصب غير المكرر

طريقة عمل التفاح المخبوز

سخّن الفرن مسبقًا على درجة حرارة ٢٠٠ درجة مئوية.

اغسل التفاح وأزل اللب دون شقّه زضع التفاح في طبق أو صينية مناسبة للفرن، وضع عود قرفة في المنتصف

رشّ السكر واخبزه لمدة ١٥ دقيقة أو حتى ينضج التفاح.

فطائر التفاح والقرفة

مكونات:

بيضة واحدة

ملعقة كبيرة من دقيق اللوز

ملعقتين كبيرتين من دقيق الشوفان

نصف تفاحة مبشورة

ملعقة صغيرة من العسل

ملعقتان كبيرتان من الحليب أو بديل الحليب

بدائل القرفة

طريقة عمل فطائر التفاح

في وعاء، اخلط جميع المكونات بملعقة وسخّن مقلاة غير لاصقة على نار عالية، ثم ضع بعضًا من الخليط.

اطبخ كل جانب لمدة دقيقتين إلى ثلاث دقائق، ثم قدّمه مع الزبادي أو الكريمة أو زبدة الفول السوداني، أو الفواكه والمكسرات.

