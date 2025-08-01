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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رغم فشلها.. عمومية المهن الطبية تقر زيادة المعاش إلى 2000 جنيه

الجمعية العمومية العادية لاتحاد المهن الطبية
الجمعية العمومية العادية لاتحاد المهن الطبية
الديب أبوعلي

أعلن الدكتور أسامة عبّد الحي رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، قرارات الجمعية العمومية العادية لأعضاء الاتحاد والتي عقدت اليوم في دار الحكمة، بعد اكتمال النصاب القانوني بحضور 787 عضوا من أعضاء الجمعية العمومية.

وجاءت القرارات كالتالي:

  • عرض الميزانيات عن أعوام 2020-2021، والاستماع لتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، وقررت العمومية رفض الميزانية وإعادة عرضها على الجمعية العمومية القادمة بعد دراسة ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات.
  • رفع قيمة معاش اتحاد المهن الطبية إلى 2000 جنيه، ورفض زيادة الاشتراكات.
  • اعتماد لائحة الإعانات والمعاشات مع إجراء التعديلات التي تم طرحها من قبل الجمعية العمومية العادية.
  • المطالبة برفع الحراسة عن نقابة صيادلة مصر.
  • دعم خريحى دفعة 2023م من نقابتي الأسنان والصيادلة في الحق في التكليف.
  • المطالبة بوقف التوسع في إنشاء كليات جديدة بالمجموعة الطبية بدون مستشفيات جامعية، ودراسة احتياجات السوق.
  • تأكيد مناشدة رئيس الجمهورية بعدم التصديق على قانون الإيجارت القديم، لإلغاء المادة الثانية من مشروع القانون والتي تجيز إلغاء عقد الإيجار بعد خمس سنوات للصيدليات والعيادات.
  • تم عرض تقرير عن شركات الاتحاد (شركة المهن الطبية للمنتجات البيطرية “مفكو” - شركة الاتحاد لتنمية الثروة الحيوانية - شركة المهن الطبية للأدوية. - شركة المهن الطبية للاستثمار – الشركة المصرية للصناعات الدوائية “إيبيكو”.

ولم يتم مناقشة البند الأخير من الجمعية العمومية الخاص باستثمار أموال الاتحاد.

وأعلن رئيس الاتحاد استمرار العمل بقرار الجمعية العمومية السابقة، والذي يخص قصر الاستثمار على ودائع البنوك والأوعية الادخارية، وأذون الخزانة لحين دراسة الفرص الاستثمارية البديلة وعرضها على الجمعية العمومية القادمة.

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