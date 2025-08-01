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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تشابك بالأيدي في عمومية اتحاد المهن الطبية | تفاصيل مثيرة| صور

اشتباكات بعمومية المهن الطبية
اشتباكات بعمومية المهن الطبية
الديب أبوعلي

أعلن الدكتور أسامة عبد الحي رئيس اتحاد المهن الطبية، الذي يضم نقابات الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة والأطباء، إنهاء أعمال الجمعية العمومية العادية للاتحاد قبل الانتهاء من مناقشة والتصويت على آخر بنود الجمعية، وذلك عقب إعلان ممثلي نقابة الأسنان الانسحاب من الجمعية.

وجاء الانسحاب بعد مشادة قوية وتشابك بالأيدي تسبب فيها إلقاء الدكتور مجدي حسن نقيب الأطباء البيطريين، “المايك” فيه وجه الدكتور محمد علاء الأمين العام لاتحاد المهن الطبية وعضو مجلس نقابة أطباء الأسنان الذي كان يعقب على ضعف تمثيل البيطريين في شركة الثروة الحيوانية إحدى الشركات المملوكة للاتحاد.

وشعر محمد علاء بالإهانة ودخل في نوبة غضب وطالب نقيب الأطباء البيطريين بالاعتذار ولكن الأخير لم يعجبه تصرف الأمين العام، الذي أحدث ارتباكا وضجة ومشادات ببن الحضور وقرر الصمت حتى ينتهي الموقف (تفاق الوضع بشكل غير مسبوق وفشلت جميع محاولات التهدئة وامتصاص حالة الغضب أعلى المنصة وأسفلها خاصة مع تضامن البيطريون مع نقيبهم).

الأمر زاد توترا أعلى المنصة ودخل ممثلي نقابات البيطريين والأسنان والأطباء في حالة شد وجذب ما جعل محمد علاء يغادر المنصة وسط ارتفاع الأصوات واستمرار الاشتباكات أعلى المنصة وأمامها (طالب البيطريون الموجودون علاء بالتوقف عن الكلام والنزول بعد صعوده مرة ثانية).

الدكتور إيهاب هيكل نقيب أطباء الأسنان غادر أيضا المنصة وسط حالة غضب شديدة لشعوره بإهانة ممثل نقابته بعمومية المهن الطبية.    

اتحاد المهن الطبية نقابة الأطباء البيطريين نقيب الأطباء البيطريين نقابة أطباء الأسنان الدكتور مجدي حسن الدكتور محمد علاء الجمعية العمومية العادية لاتحاد المهن الطبية

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