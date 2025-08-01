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مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى 2025| 93.4% للطب و92.7% للأسنان و88.7% للهندسة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى 2025| 93.4% للطب و92.7% للأسنان و88.7% للهندسة

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للعام الماضي
نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للعام الماضي
حسام الفقي

ساعات قليلة ويغلق باب تسجيل الرغبات بالمرحلة الأولى 2025 لتنسيق الجامعات .. 

وتصدرت محرك البحث الشهير «جوجل» مؤشرات نتيجة تنسيق المرحلة الأولي من تنسيق الجامعات 2025.

تنسيق الجامعات 2025.. توقعات تنسيق كليات علمي علوم ورياضية لطلاب الثانوية العامة 2025 ،خاصة كلية الطب الأسنان والصيدلة والهندسة هي الأكثر بحثا على محرك البحث الشهير جوجل في تنسيق الثانوية العامة 2025، إذ بدأ الكثير من طلاب القسم العلمي البحث عن درجات التنسيق بالجامعات المصرية، حيث يسعى كل طالب لمعرفة درجات التنسيق من أجل تسهيل عملية تسجيل الرغبات في الجامعات والكليات.

يعاني القطاع الطبي من نقص في أعداد الخريجين خاصة كليات الطب البشري، مما يدفع إلى انخفاض طفيف في قبول كليات الطب 2025 بما يضمن تخربج دفعة جديدة من كليات الطب بتعليم جيد.

وأكد عدد من خبراء التعليم ، إنه يوجد نقص في عدد طلاب كليات الطب، لذلك سنشهد استقرار في تنسيق الجامعات 2025 بشأن كليات الطب، تزامنا مع افتتاح عدد كبير من الجامعات الأهلية والخاصة والدولية التي يوجد بها كليات الطب.

مؤشرات تنسيق المرحلة الأولي من تنسيق الجامعات 2025

و نعرض لطلاب الثانوية العامة 2025 نتيجة تنسيق الجامعات 2025 لكلية الطب والهندسة والحاسبات والأسنان والصيدلة وهي الكليات الاكثر بحثا خلال الفترة الماضية.
 
التوقعات الأولية لتنسيق الجامعات 2025 بالنسبة المئوية، وفقا لتحليل شرائح مجاميع الثانوية العامة 2025 .


تنسيق المرحلة الأولي في تنسيق الجامعات للعام الماضي 2024
كلية الطب البشري 93.17%
كلية طب الأسنان 92.68%
كلية الصيدلة 91.7%
كلية العلاج الطبيعي 92.19
كلية الهندسة 88.65%
كلية الحاسبات والمعلومات 83.41% رياضة
كلية التمريض 84.41%
كلية الألسن 84.41%
كلية الآثار 78%
كلية الإعلام 83.17%
كلية السياسة والاقتصاد 85.12%
كلية الآداب 60.85%
كلية التجارة 68.7%

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2025

يمكن للطلاب الاستطلاع ومعرفة نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2025 للثانوية العامة 2025 بعد الإعلان عنها من قبل وزارة التعليم العالي عبر موقع التنسيق الإلكتروني أو يمكنك الدخول من خلال الرابط التالي:

https://tansik.digital.gov.eg/application/

مؤشرات نتيجة تنسيق المرحلة الأولي تنسيق الجامعات 2025 المرحلة الأولى 2025 تسجيل الرغبات

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