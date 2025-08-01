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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

فتح ملفات الطرق والسيارات الكهربائية والأسعار.. 17 نشاطًا لرئيس الوزراء في أسبوع

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
كتب محمود مطاوع

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أبرز أنشطة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الأسبوع الجاري من 26 يوليو إلى 1 أغسطس 2025، والتي شملت لقاءات واجتماعات ومتابعات للملفات الحيوية.

وتناول المركز، الجولة التي أجراها رئيس الوزراء لمتابعة عدد من المشروعات بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، حيث افتتح معرض الهيئة العربية للتصنيع "أتيكو" للصناعات الخشبية، ومصنع الإلكترونيات في "نورث سكوير مول العلمين".

كما تفقد محطة التجارب البحثية لتحلية مياه البحر بمدينة العلمين الجديدة، بالإضافة إلى عقد اجتماع لاستعراض موقف مشروعي مدينة رأس الحكمة الجديدة، ومدينة شمس الحكمة.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعًا لمتابعة إجراءات مجابهة حوادث الطريق الدائري الإقليمي، موجهًا بإجراء مراجعة شاملة لأعمال الصيانة بجميع الطرق، كما طالب بتشديد العقوبات الخاصة بمُخالفات القيادة، وزيادة الفعاليات التوعوية الخاصة بسلوكيات القيادة.

فيما التقى رئيس الوزراء برئيس شركة "شل العالمية لأنشطة الغاز المتكاملة"، وأكد التزام الحكومة بدعم استثماراتها بمصر، ودفع مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول.

وتضمنت أنشطة رئيس الوزراء، اجتماعًا مع الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وأكد تقدير الحكومة المصرية للتسهيلات المُقدمة من قبل المؤسسة في مجال شراء الحبوب والمُنتجات البترولية.

كما عقد اجتماعًا لاستعراض الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية (2025 – 2030)، مؤكدًا أن إحياء هذه الحرف أحد أهم الملفات المهمة التي توليها الحكومة أولوية، للحفاظ على استدامتها.

وبجانب ما سبق عقد الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعًا لمتابعة الإجراءات التنفيذية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، وكلف بسرعة إعداد تصور متكامل لجذب أحد أكبر مصنعي السيارات الكهربائية.

كما عقد  اجتماعًا مع رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لمتابعة عدد من ملفات عمل الهيئة، وتم استعراض الموقف المالي للهيئة من حيث الإيرادات والفائض، حيث بلغ إجمالي الإيرادات الفعلية تجاوزت 11.4 مليار جنيه خلال عام 2024/2025، مع تحقيق فائض نحو 8.5 مليار جنيه لنفس الفترة.

كما تم استعراض الجهود الترويجية التي قامت بها الهيئة بدءًا من العام المالي 2022-2023 حتى يونيو 2025، حيث أسهمت تلك الجهود في تحقيق تعاقدات فعلية في المشروعات الصناعية والخدمية واللوجستية بقيمة 7.09 مليار دولار، لـ 286 مشروعًا.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعًا لمتابعة جهود خفض الأسعار المختلفة مع التجار والمصنّعين، وشدد على أن يشهد المواطن انخفاضًا في أسعار السلع خاصة مع انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه خلال الفترة الأخيرة.

كما ألقى رئيس الوزراء كلمة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، مؤكدًا التزام مصر الكامل بالتصدي الحاسم لهذه الجريمة التي تنتهك الكرامة الإنسانية وتُهدد أمن المجتمعات واستقرار الدول.

وبالإضافة إلى ما سبق، عقد رئيس الوزراء اجتماعًا لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مؤكدًا أن الحكومة تعمل حاليًا على الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروعات المبادرة، بما يسهم في تحقيق الاستفادة لنحو 18 مليون شخص.

وشهدت هذه المرحلة تحسنًا في عدد المشتركين بالخدمات الأساسية بنسبة 55%، لخدمة الإنترنت فائق السرعة، و421% لخدمة الغاز الطبيعي، إلى جانب إتاحة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، بواقع 463 ألف وصلة مياه شرب، و1.4 مليون وصلة صرف صحي.

فيما تم الانتهاء من 531 مشروعًا جديدًا خلال الفترة الماضية، وتم حتى الآن استلام نحو 1768 مشروعًا، وذلك  بجميع قطاعات المبادرة الرئاسية.

كما شهد  توقيع بروتوكول تعاون مشترك لإنشاء وتطوير 5 مدارس للتكنولوجيا التطبيقية في مجالات أنشطة الكهرباء، بما يعزز خطط الدولة لإعداد خريجين مؤهلين بما يواكب المستويات العالمية ويلبي احتياجات سوق العمل المحلية والدولية.

والتقى رئيس الوزراء مع وزير المالية لمتابعة موقف سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين، حيث تم استعراض آليات صرف مستحقات حوالي 2000 شركة، بإجمالي نحو 5 مليارات جنيه قيمة الدفعة الأولى من نسبة الـ 50٪؜ المحددة نقدًا بالآلية الجديدة.

وتمت الإشارة إلى أن العام المالي الحالي يشهد تخصيص أعلى ميزانية لدعم الصادرات في تاريخ الموازنة العامة للدولة، بقيمة تصل إلى 45 مليار جنيه.

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الساحل الشمالي العلمين الجديدة

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