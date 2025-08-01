أمن الغربية يفحص فيديو مشاجرة شباب بالشوم والحجارة وتهشيم سيارات بطنطا

تكثف الأجهزه الأمنية بمديرية أمن الغربية، من جهودها؛ لكشف غموض واقعة تداول فيديو مشاجرة بين شباب بالشوم والحجارة، وتهشيم سيارات في شوارع مدينة طنطا.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة؛ حينما تلقت الأجهزة الأمنية بالغربية، إخطارا من قسم شرطة طنطا، يفيد باندلاع مشاجرة بين مجموعة من الشباب، استخدمت فيها الحجارة والشوم وأدوات حادة بنطاق دائرة القسم.



تحرك أمني عاجل

وتباشر وحدة الرصد بإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الغربية، جهودها؛ لتحديد هوية مرتكبي الواقعة.



مطاردة مرتكبي الواقعة

جدير بالذكر أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي “فس بوك”، تداولوا فيديو واقعة المشاجرة، وطالب المواطنين، الأمن، بسرعة ضبطهم وتقديمهم للعدالة.