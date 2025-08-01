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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فيديو

اعتزال وحجاب لفنانة شهيرة.. هل ليلى عبد اللطيف تقصد وفاء عامر؟!

وفاء عامر
وفاء عامر
إيمان عبد اللطيف

تصدرت تصريحات خبيرة الأبراج ليلى عبد اللطيف تريند السوشيال ميديا بعد أزمة وفاء عامر.

وكانت ليلى عبد اللطيف تحدثت عن أزمة مرتقبة لفنانة مصرية شهيرة، ستتخذ قرارًا مفاجئًا باعتزال الفن وارتداء الحجاب خلال عام 2025، وتورط فنانة شهيرة ورجل أعمال في قضية.

ورغم أن ليلى عبد اللطيف لم تذكر أي أسماء بشكل مباشر، كعادتها في الإعلان عن التوقعات، إلا أن عدداً من المتابعين ربطوا هذه التوقعات بما تم تداوله مؤخراً بشأن أزمة الفنانة وفاء عامر، خاصة بعد الزج باسمها في شائعات أثارت البلبلة حول تورطها في قضية حساسة.

وانتشرت  هذه التكهنات على السوشيال ميديا، والتي ربطها الكثير بتصريحات ليلى عبد اللطيف وبين ما تعرضت له وفاء عامر من حملة شائعات واسعة، وأزمتها مع جمهور السوشيال ميديا بسبب ارتباطها بالتيك توك، ورغم نفيها القاطع وتدخل نقابة الممثلين ببيان رسمي للدفاع عنها.

وفاء عامر ليلى عبد اللطيف الفنانه وفاء عامر

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