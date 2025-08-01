حسام موافي: هناك مرض نفسي بتناول المياه.. وهذه هي الكمية الطبيعية للبول

قال الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني إن كمية «البول» تعتمد على كمية السوائل التي تناولها الشخص، لافتا إلى أن الجسم السليم لا يستطيع تخزين المياه.

الجسم السليم

أكد أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، خلال تقديم برنامج «رب زدني علما»، أن الجسم السليم به أكثر من عضو مسؤول عن عدم تخزين المياه بالجسم، سواء عن طريق الكلى والكبد والمخ والقلب، حال كونهم أصحاء لا يمكن تخزين المياه.

ولفت إلى أن المياه التي يتناولها الجسم تخرج عن طريق 4 أشياء، فإما عن طريق «البول، النفس، العرق، البراز»، موضحا أن هناك مرض نفسي بتناول المياه.

وأوضح أستاذ طب الحالات الحرجة، أن كمية «البول» تعتمد على كمية المياه التي تناولها الإنسان، مشيرا إلى أن الإنسان الطبيعي بالمياه الطبيعية والسوائل الطبيعية وطعام طبيعي، تكون نسبة «البول» في اليوم من لتر إلى لتر ونصف.

