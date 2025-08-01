حسام موافي: تحليل المخدرات قد يحرمك من فرصة العمر في وظيفة مرموقة

قال الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية الطب بقصر العيني إن علاج الإدمان يبدأ بالإرادة، موضحا: “اللي علمك الحشيش مش راجل، لكن اللي ينصحك تبطل هو الراجل”.

وحذر أستاذ طب الحالات الحرجة خلال تقديم برنامج “رب زدني علما” والمذاع عبر قناة “صدى البلد” من تأثير الصحبة السيئة، وداعيًا الشباب لتحمل مسؤولياتهم تجاه أسرهم ومستقبلهم، مؤكدًا أن تحليل المخدرات قد يحرمك من فرصة العمر في وظيفة مرموقة، مضيفًا: "الراجل مش اللي ياخد حشيش، الراجل هو اللي يعرف إنه حرام ويبطل ويفوق".

الحشيش يذهب العقول

واستكمل “موافي”: «هل الموت عقوبة، لو عقوبة مكنش الرسول صلى الله عليه وسلم مات، وبعدين خلي بالك اللي يصبر ويحتسب عند المصائب ويرضى بأقدار الله، مش لما والد حد يتوفى، تروح تحشش، الحشيش يذهب العقول، وبالتالي هو حرام، الرجولة تكون قد المسئولية وتسد مكان أبوك، الفلوس اللي بضيعها على الحشيش أنت وأهلك أولى بيها».