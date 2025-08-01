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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

حسام موافي: التعلل بالحالة النفسية لا يبرر الوقوع في براثن المخدرات

حسام موافي
حسام موافي
محمد البدوي

وجه الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، رسالة مؤثرة إلى أحد الشباب الذين يعانون من إدمان الحشيش، وذلك خال إجابته على أحد الأسئلة الواردة من سيدة؛ مؤكدًا على أن التعلل بالحالة النفسية لا يبرر الوقوع في براثن المخدرات، مشددًا على أن الرجولة لا تقاس بتعاطي الحشيش أو التدخين، بل بتحمل المسؤولية ومواجهة الأزمات بوعي وعقل.

الظاهرة باتت منتشرة

وشدد أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني خلال تقديمه برنامج "ربي زدني علمًا" المذاع عبر قناة صدى البلد، على أن هذه الظاهرة باتت منتشرة بين كثير من الشباب، الذين يبررون التعاطي بعبارات مثل "الحشيش مش إدمان" أو “بيتباع في أمريكا”.

مبررات خاطئة لا تتماشى مع الدين

 وأكد الدكتور حسام موافي على أن تلك مبررات خاطئة لا تتماشى مع الدين ولا مع الأعراف المجتمعية، مشيرًا إلى أن الحشيش يذهب بالعقول ويؤدي إلى كوارث اجتماعية ونفسية.

حسام موافي الحشيش إدمان الحشيش تعاطي الحشيش قصر العيني

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