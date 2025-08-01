الأردن.. إحباط محاولة لاختراق الحدود.. وتدخل عاجل للقوات المسلحة

أفاد مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، بأن المنطقة العسكرية الشمالية أحبطت، محاولة تسلل على إحدى واجهاتها الحدودية ضمن منطقة مسؤوليتها.

إحباط محاولة لاختراق الحدود الأردنية:

وذكر المصدر في تصريحات له نقلته وسائل اعلام أردنية، أنه تم رصد خمسة أشخاص حاولوا اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة، حيث تم تطبيق قواعد الاشتباك، وإلقاء القبض عليهم، وتحويلهم إلى الجهات المختصة.

وشدد المصدر على أن القوات المسلحة الأردنية تعمل بكل قوة وحزم لتسخير الإمكانات كافة للتصدي لمثل هذه العمليات، حفاظًا على أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية.