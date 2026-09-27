عندنا جمهور .. أحمد عاطف قطة: في أطفال بتتولد بتحب بيراميدز عشان بتلعب كورة حلوة

أكد أحمد عاطف قطة، لاعب بيراميدز، أن الفريق يمتلك قاعدة جماهيرية، مشيرًا إلى أنها ستزداد خلال السنوات المقبلة، مع استمرار الفريق في المنافسة وتحقيق البطولات.

وقال أحمد عاطف قطة، خلال تصريحات مع الإعلامي سيف زاهر عبر قناة «أون سبورت»: «في ناس كتير بتشجع بيراميدز، وفي ناس بتيجي الاستاد عشان بتحب الفرقة، وفي أطفال بتتولد بتحب الفرقة اللي بتلعب كورة حلوة، في ناس بتحب زيكو، وفي ناس بتحب الشناوي ومصطفى، وإحنا لينا جمهور وعلى مدار السنين الجاية هيكونوا أكتر».

وأضاف: «إحنا اتعادلنا مع صن داونز في جنوب أفريقيا الساعة 3 العصر، والملعب كان الدخول فيه مجاني وكان متقفل، وكسبنا أهلي جدة بكامل نجومه في السعودية في كأس الثلاث قارات».

وتابع: «كل بيراميدز اتعرض للضغط الجماهيري، ونص الفرقة كانت بتلعب في أندية جماهيرية، وإحنا خدنا أفريقيا على حساب صن داونز وإحنا معندناش جمهور كتير».

وشدد قطة على أن بيراميدز نجح في تحقيق إنجازات كبيرة رغم الضغوط التي تعرض لها، مؤكدًا أن الفريق يواصل بناء قاعدة جماهيرية مع مرور الوقت.