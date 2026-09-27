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خطوة بخطوة.. تجديد بطاقة التموين 2026 وتحديث البيانات عبر بوابة مصر الرقمية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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خطوة بخطوة.. تجديد بطاقة التموين 2026 وتحديث البيانات عبر بوابة مصر الرقمية

تجديد بطاقة التموين عبر منصة مصر الرقمية 2026
تجديد بطاقة التموين عبر منصة مصر الرقمية 2026
خالد يوسف

في ظل حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية، على وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين، تتزايد عمليات البحث عن شروط تجديد بطاقة التموين وتحديث البيانات عبر بوابة مصر الرقمية، في إطار الإجراءات التنظيمية لضبط منظومة الخبز والدعم السلعي وتفادي وقف البطاقات، حيث تتيح الحكومة للمواطنين إمكانية تعديل بيانات الأسر، إضافة المواليد للفئات المستحقة، وتحديث رقم الهاتف المحمول المرتبط بالبطاقة بكل سهولة ويسر إلكترونياً دون الحاجة للزحام أمام مكاتب التموين.

تجديد بطاقة التموين

أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، تجديد بطاقات التموين إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية، دون اللجوء إلى الذهاب لمقار مكاتب التموين، وذلك في إطار التسهيل على المواطنين والمحافظة على عدم الازدحام والتكدس داخل المكاتب.

تجديد بطاقة التموين 

طريقة تحديث البطاقات التموينية 2026

يمكن للمواطنين تحديث بطاقات التموين من خلال اتباع الخطوات التالية:

- زيارة منصة مصر الرقمية.

- اختيار خدمات التموين من قائمة الخدمات.

- الضغط على خدمة استمارة تحديث بيانات المواطن.

- قراءة الشروط والأحكام والموافقة عليها.

- إدخال البيانات الشخصية المطلوبة.

- تسجيل الرقم القومي ورقم بطاقة التموين.

- إدخال العنوان ومحل الإقامة.

- تسجيل رقم الهاتف المحمول المسجل باسم صاحب البطاقة.

- مراجعة جميع البيانات قبل إرسال الطلب.

- الضغط على إرسال الطلب لاستكمال عملية التحديث.

الأوراق المطلوبة لتحديث بطاقة التموين 2026

- بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة.

- إيصال مرافق حديث، سواء للكهرباء أو المياه.

- وثيقة الزواج.

تحديث بطاقة التموين 

- شهادات ميلاد الأبناء أو بطاقات الرقم القومي الخاصة بهم.

- بيانات المؤهل الدراسي.

- بيانات الممتلكات، ومنها السيارات.

- كارت الخدمات المتكاملة في حالة وجود أحد أفراد الأسرة من ذوي الإعاقة.

خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين 2026

تأتي خطوات إضافة المواليد على بطاقات التموين، كالتالي:

- الدخول على منصة مصر الرقمية.

- النقر على فتح حساب جديد.

- اختيار خدمات التموين «الحالة الاجتماعية».

اضافة افراد الأسرة

- الضغط على زر «إضافة أفراد أسرتي غير المقيدين في بطاقة التموين».

- اكتب اسم المولود الذي ترغب في إضافته، على أن يكون الاسم رباعيا.

- اكتب الرقم القومي الموجود بشهادة الميلاد، لـ إضافة المواليد على بطاقة التموين.

- كتابة صلة قرابة المولود.

- اختيار «ضم الأبناء».

- النقر على أيقونة «إضافة».

- تصل رسالة عبر الهاتف المحمول المسجل على موقع بوابة مصر الرقمية باسم رب الأسرة مدون فيها كود تفعيل بطاقة التموين.

الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين

- صورة بطاقة التموين.

- صورة بطاقة الرقم القومي لرب الأسرة.

- تقديم رقم الهاتف ويشترط أن يكون مسجل باسم رب الأسرة.

- صورة بطاقة الرقم القومي أو شهادات الميلاد للأفراد المسجلة على بطاقة التموين.

- في حالة استشهاد الوالد، إحضار ما يثبت ذلك.

- صورة بطاقة الرقم القومي أو شهادات الميلاد للأبناء المراد إضافتهم.

- صورة من كارت الخدمات المتكاملة، أو كارت معاش التضامن الاجتماعي، أو كارت معاش تكافل وكرامة.

المستندات الرسمية تجديد وتحديث بيانات بطاقة التموين منصة مصر الرقمية 2026 تجديد بطاقة التموين وزارة التموين والتجارة الداخلية بوابة مصر الرقمية تجديد بطاقة التموين 2026

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