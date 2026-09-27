أسعار العملات مقابل الجنيه.. الدولار يسجل 51.83 جنيه

شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري المستويات المعروضة في تقرير برنامج «صباح البلد»، مع تسجيل الدولار الأمريكي 51.83 جنيه للبيع و51.73 جنيه للشراء.

وجاءت أسعار العملات على النحو التالي:

الدولار الأمريكي: 51.83 جنيه للبيع، و51.73 جنيه للشراء.

اليورو: 59.08 جنيه للبيع، و58.78 جنيه للشراء.

الجنيه الإسترليني: 68.70 جنيه للبيع، و68.36 جنيه للشراء.

الريال السعودي: 13.80 جنيه للبيع، و13.77 جنيه للشراء.

الدرهم الإماراتي: 14.11 جنيه للبيع، و14.08 جنيه للشراء.

وتأتي هذه الأسعار وفق التقرير المعروض في برنامج «صباح البلد». وكانت الأسعار نفسها منشورة في تقرير أسعار العملات يوم 25 سبتمبر 2026.