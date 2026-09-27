تراجع أسعار الذهب في مصر خلال الأسبوع الماضي.. وعيار 21 يفقد 145 جنيهًا

تراجعت أسعار الذهب في مصر خلال تداولات الأسبوع الماضي، متأثرة بانخفاض سعر أوقية الذهب عالميًا، إلى جانب تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، ما انعكس على عوامل تسعير الذهب في السوق المحلية.

وسجل سعر الذهب عيار 21 تراجعًا بنسبة 2.3% خلال الأسبوع الماضي، ليفقد نحو 145 جنيهًا من قيمته، ويغلق تداولات الأسبوع عند مستوى 6235 جنيهًا للجرام.

وكان عيار 21 قد سجل أعلى سعر له خلال الأسبوع عند 6380 جنيهًا للجرام، بينما بلغ أدنى مستوى له 6205 جنيهات للجرام.

وبحسب الأسعار المعروضة في تقرير برنامج «صباح البلد»، سجل الذهب:

عيار 18: 5344 جنيهًا للجرام.

عيار 21: 6235 جنيهًا للجرام.

عيار 24: 7126 جنيهًا للجرام.

الجنيه الذهب: 49 ألفًا و880 جنيهًا.

وتتأثر أسعار الذهب محليًا بحركة سعر الأوقية عالميًا وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، إلى جانب عوامل التسعير وحركة السوق المحلية.