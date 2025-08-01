سيد معوض: فتوح يثير الأزمات بلا توقف.. ويجب أن يراجع نفسه

وجه سيد معوض، نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، انتقادات حادة لأحمد فتوح، الظهير الأيسر لنادي الزمالك، على خلفية الأزمة الأخيرة التي تورط فيها اللاعب، بعد ظهوره في حفل غنائي برفقة لاعب الأهلي إمام عاشور، رغم حصوله على إذن بمغادرة معسكر الفريق بدعوى زيارة أحد أقاربه المرضى.

وأكد معوض في تصريحات إعلامية أن تصرفات فتوح تثير الكثير من علامات الاستفهام، قائلاً: "أحمد فتوح في مشكلة كبيرة، وربنا أنعم عليه بنعم كثيرة، لكنه لا يحافظ عليها للأسف، مصمم على السير في طريق غير مسؤول".

وأشار إلى ندرة اللاعبين المميزين في مركز الظهير الأيسر بمصر، مضيفاً: "كم لاعب في هذا المركز نملك حالياً؟ قليلون جداً، ومع ذلك لا نرى فتوح في مستواه، بل نسمع فقط عن أزماته. أين هو منذ بطولة أمم إفريقيا مع كيروش؟".

واستعاد نجم الأهلي السابق واقعة سابقة لفتوح قال إنها كانت بمثابة "كارثة"، موضحاً: "العام الماضي تم حبسه في واقعة قتل رب أسرة، لكنه خرج من الأزمة بأعجوبة. من المفترض أن يكون قد تعلم الدرس، لكن ما نراه اليوم عكس ذلك".

واختتم معوض حديثه بنصيحة مباشرة للاعب الزمالك، قائلاً: "أحمد فتوح يجب أن يراجع نفسه سريعاً قبل فوات الأوان، لأن ما يفعله حالياً لن يفيده لا في مسيرته الكروية ولا في حياته الشخصية".