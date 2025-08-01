محاولة اغتيــ.ال نمبر وان!| وفــ.اة ومصابين وهلع في حفل محمد رمضان في الساحل .. اعرف القصة

كشف الفنان محمد رمضان تفاصيل ماحدث في حفله بالساحل الشمالي التي أقيمت مساء الخميس وانتهت بسبب حادث خطير.

وكتب محمد رمضان عبر إنستجرام: "تم إنهاء الحفلة قبل منتصفها بسبب تفجير ع المسرح بجواري بالضبط وأثره في أذني حتى الآن وسببه وفاة عامل و٢٩ شاب في حالة خطرة اللهم ارحمه واشفي المصابين وصبر أهلهم وأحبابهم .. صوت قنبلة مالوش علاقة بالفايير وركس والله محاولة اغتيال مكتملة الأركان

ليه الغل يوصل للدرجة دي؟".

اضطرّ الفنان محمد رمضان لإنهاء حفله في بورتو مبكرا بعد إصابة أحد العاملين إصابة خطيرة أثناء الفاير شو وقع على إثرها حالة من الهرج.

وأعلن محمد رمضان عن إصابة أحد العاملين ووفاة الآخر ورفض مغادرة الحفل قبل خروج جميع الجماهير بأمان.



وتألق الفنان محمد رمضان في حفله الذي أقيم مساء الخميس في جولف بورتو مارينا ضمن مهرجان" بورتو بيتس".



وغنى محمد رمضان مجموعة من أشهر أغنياته القديمة والجديدة أبرزها ثابت نمبر وان، وحضر الفنان أحمد فهيم في الحفل.

كما قدم محمد رمضان فريق المدفعجية على المسرح غنى معهم لأول مرة منذ فترة طويلة.