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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الترجي التونسي يقترب من حسم صفقة هجومية جديدة

شالوليلي
شالوليلي
حمزة شعيب

اقترب نادي الترجي الرياضي التونسي من حسم صفقة هجومية جديدة، وذلك بضم النجم الناميبي بيتر شالوليلي مهاجم ماميلودي صن داونز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بحسب ما أفادت تقارير صحفية من جنوب إفريقيا.

ووفقًا لما أورده موقع iDiski Times الجنوب إفريقي، فقد غادر شالوليلي صباح اليوم معسكر فريقه صن داونز، في خطوة تعزز التكهنات بشأن قرب انضمامه إلى الترجي، الذي دخل في مفاوضات متقدمة لإنهاء الصفقة.

شالوليلي.. سجل تهديفي مذهل ومسيرة حافلة

يُعد شالوليلي، البالغ من العمر 31 عامًا، واحدًا من أبرز المهاجمين في القارة الإفريقية خلال السنوات الأخيرة، إذ يمتلك رصيدًا تهديفيًا مميزًا بلغ 130 هدفًا في 290 مباراة منذ بداية رحلته في الدوري الجنوب إفريقي عام 2015 مع هايلاندز بارك، قبل انتقاله إلى صن داونز عام 2020.

وخلال فترته مع صن داونز، نجح في تحقيق 6 ألقاب محلية، منها:

3 ألقاب دوري جنوب إفريقيا

كأس جنوب إفريقيا مرتين

كأس الرابطة

كما نال جائزة هداف دوري أبطال إفريقيا في موسم 2022-2023، وتُوج أفضل لاعب في الدوري الجنوب إفريقي عام 2022.

ثاني صفقة من جنوب إفريقيا في صفوف الترجي

وفي حال إتمام انتقاله، سيكون شالوليلي ثاني لاعب ينضم من الدوري الجنوب إفريقي إلى الترجي، بعد الجناح إلياس موكوانا، الذي تعاقد معه الفريق التونسي الموسم الماضي قادمًا من سيخوخوني يونايتد.

شالوليلي صن داونز الترجي التونسي

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